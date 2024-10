Trauer um die Aichacher CSU-Stadträtin Johanna Held

Ihre Gesundheit war schon längere Zeit angeschlagen, die Nachricht von ihrem Tod kam dennoch überraschend: Johanna Held, die für die CSU im Aichacher Stadtrat und auch viele Jahre im Kreistag saß, ist am Mittwoch gestorben. Im November hätte sie ihren 75. Geburtstag gefeiert.

Johanna Held, die mit ihrem vor wenigen Jahren verstorbenen Ehemann eine Landwirtschaft in dem Weiler Andersbach bei Klingen betrieben hat, saß für die CSU 36 Jahre lang – von 1984 bis 2020 – im Kreistag Aichach-Friedberg. Fast ebenso lange gehörte sie dem Stadtrat an, in dem sie Mitglied des Bauausschusses war. Sie gehörte zeitweise dem Vorstand der Frauen-Union und dem Vorstand des CSU-Ortsvereins Klingen an. Besonders lagen ihr die Landwirtschaft und die Belange des Stadtteils Klingen an.

Beerdigung am Mittwoch in Sielenbach

Josef Dußmann, CSU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, ist von der Nachricht betroffen. Die Zusammenarbeit mit Hanni Held sei stets angenehm gewesen. Die langjährige Stadträtin sei zuverlässig gewesen und habe ihre Meinung vertreten. Besonders wichtig sei ihr ein respektvoller Umgang mit Kollegen und Bürgern gewesen.

Johanna Held hinterlässt drei erwachsene Kinder. Das Requiem mit Beerdigung findet am Mittwoch, 9. Oktober, um 13.30 Uhr in Sielenbach statt. (bac)