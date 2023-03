Aichach

Trickbetrüger ergaunert auf offener Straße Geld von 81-Jährigem

Um mehrere hundert Euro erleichterte ein Trickbetrüger am Montagvormittag in Aichach einen 81-Jährigen. Er hatte sich als alter Bekannter ausgegeben.

Ein Mann gibt sich am Montag in Aichach bei dem Senior als alter Bekannter aus. Er will ihm Jacken schenken. Dafür fordert er einen Tankvorschuss.

Ein 81-jähriger Mann ist am Montagvormittag in Aichach auf offener Straße Opfer eines Trickbetrügers geworden. Ein Unbekannter gab sich als angeblich guter Bekannter von ihm aus und ergaunerte mit dieser Masche mehrere hundert Euro. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mann den Senior gegen 10.15 Uhr in der Essiggasse an. Der Täter gab vor, ihm aus alter Verbundenheit mehrere Jacken schenken zu wollen. Im weiteren Gespräch forderte der Unbekannte von dem 81-Jährigen allerdings als Gegenleistung einen Tankvorschuss. Der Betrüger übergibt dem 81-Jährigen in Aichach wertlose Jacken Der Täter führte das Gespräch so geschickt, dass der Senior schließlich bereit war, bei einem Geldautomaten am Stadtplatz mehrere hundert Euro abzuheben. Er übergab das Geld dem Unbekannten, der dem Senior tatsächlich sechs Jacken aushändigte. Diese sind laut Polizei allerdings wertlos. Danach fuhr der angeblich gute Bekannte mit seinem Auto in unbekannter Richtung davon. Der Täter ist etwa 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und trägt kurze graumelierte Haare. Er sprach deutsch mit italienischem Akzent und hatte eine auffällige Luftröhrennarbe unterhalb des Kehlkopfs. Hinweise an die Polizei Aichach unter 08251/8989-0. (AZ)

