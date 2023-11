Trickdieb bestiehlt hilfsbereite Seniorin am Stadtplatz

Ein Mann bittet in der Aichacher Innenstadt eine 86-Jährige, ihm Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Danach fehlt der Frau ein dreistelliger Betrag.

Die Hilfsbereitschaft einer Seniorin hat ein bislang unbekannter Trickdieb am Dienstagnachmittag in Aichach ausgenutzt. Wie die Polizei berichtet, sprach der Mann gegen 14 Uhr die 86-jährige Frau am Stadtplatz an und bat sie, ihm Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Im Zuge dessen händigte der Mann der älteren Dame eine Zwei-Euro-Münze aus und fing an, im geöffneten Geldbeutel der Aichacherin vermeintlich nach Wechselgeld zu suchen.

Als gemeinsam festgestellt wurde, dass die Frau nicht wechseln kann, verabschiedete sich der Mann und entfernte sich fußläufig in nördlicher Richtung. Kurze Zeit nach der Begegnung bemerkte die hilfsbereite Frau, dass der Mann ihr einen dreistelligen Betrag in Scheinen bei der Begegnung aus dem Geldbeutel entwendet hatte.

So wird der Trickdieb beschrieben

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, von südländischer Erscheinung und trägt einen schwarzen Bart. Er sprach gebrochen Deutsch und war laut Polizei gut gekleidet mit schwarzem Mantel, schwarzer Hose und weißem Hemd.

Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden.

Was die Aichacher Polizei rät

Die Polizei rät: Bleiben Sie kritisch bei Personen, die bei Ihnen Geld wechseln wollen. Lassen Sie niemals zu, dass fremde Personen in Ihre Geldbörse greifen. Vermeiden Sie, hohe Geldbeträge in bar mit sich zu führen. (bac)