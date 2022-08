Aichach

18:15 Uhr

Trio bringt Christbaumverkäufer in Aichach um über 700 Euro

Opfer von Betrügern wurde im Dezember 2020 ein Christbaumverkäufer in Aichach.

Plus Die Betrüger sind in ganz Deutschland unterwegs. Das Aichacher Schöffengericht wirft ihnen professionellen Diebstahl vor und spricht ein hartes Urteil.

Von Gerlinde Drexler

Stinksauer ist ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries noch heute, wenn er daran denkt, wie er im Dezember 2020 als Christbaumverkäufer in Aichach hereingelegt worden ist. Damals ergaunerten ein 37-Jähriger und eine 26-Jährige mit ihrer Masche 720 Euro von ihm. Die beiden, die im Ruhrgebiet leben, standen wegen Bandendiebstahls kürzlich vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Aichach. Es gab noch einen Dritten im Bunde. Das Trio war deutschlandweit unterwegs und plante seine Diebstähle professionell. Vor dem Aichacher Schöffengericht waren die Angeklagten geständig.

