Trittsicherheit und Schwindelfreiheit war bei der Lechquellenrunde gefragt

Elisabeth Oswald führte 13 Bergsteiger des DAV Aichach über die "Lechquellenrunde", eine Bergtour im österreichischem Lechquellengebirge. Gestartet wurde am Parkplatz Landsteg, wo bei Sonnenschein in circa zwei Stunden zur Biberacher Hütte (1846 Meter) aufgestiegen wurde. Ein Gipfel war an diesem Tag auch noch drin: die Hochkünzelspitze (2397 m). Am zweiten Tag ging es, begleitet von der angekündigten Kaltfront, weiter zur Göppinger Hütte (2245 m). Bei Dauerregen, der weiter oben in Schnee überging, mussten etwa 1000 Höhenmeter im Anstieg überwunden werden, sodass die Bergsteiger ordentlich durchnässt auf der Hütte ankamen. Zum Glück schien am nächsten Tag wieder die Sonne, sodass die Tour zur Freiburger Hütte (1918 m) am Formarinsee fortgesetzt werden konnte und sogar ein erfrischendes Bad im See Spaß machte. Am vierten Tag ging es über das Steinere Meer und den Gehrengrat zur Ravensburger Hütte (1948 m). Unterwegs wurden zwei Gipfel bestiegen: Formaletsch (2292 m) und die Plattnitzer Jochspitze (2318 m). Am letzten Tag ging es noch auf der Spuller Schafberg (2679 m), bevor ins Tal nach Lech am Arlberg abgestiegen wurde.

Icon vergrößern Gipfelfoto bei der Lechquellenrunde des DAV Aichach. Foto: Elisabeth Oswald Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gipfelfoto bei der Lechquellenrunde des DAV Aichach. Foto: Elisabeth Oswald

