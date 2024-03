Aichach

Trotz Leerständen: Wie Aichachs Innenstadt attraktiv bleiben soll

Plus Leerstände am Stadtplatz beschäftigen auch die Aktionsgemeinschaft Aichach. Was der Bürgermeister zu Rübsamen sagt und wie die Aga die Stadtentwicklung sieht.

Von Claudia Bammer

Zwei Mitglieder hat die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) in den vergangenen zwei Jahren verloren: das Modehaus Rübsamen und das Sportgeschäft Anneser. Beide Geschäfte stehen derzeit leer. Bei der Jahreshauptversammlung der Aga, in der sich Einzelhändler und Dienstleister zusammengeschlossen haben, herrschte dennoch Optimismus, dass das nicht so bleibt.

Anneser und Rübsamen haben mit ihren Schließungen große Lücken in der Geschäftswelt hinterlassen. In beiden Fällen habe es aber nicht an den Rahmenbedingungen in der Stadt gelegen, betonte Bürgermeister Klaus Habermann. Die seien in Aichach durchaus angemessen, hat der Handelsverband der Stadt bescheinigt. In Aichach gebe es ein gutes Angebot an Einzelhandel mit hoher Beratungsqualität. Sport Anneser schloss Ende 2023, weil es keinen Nachfolger für das Geschäft gab. Beim Modehaus Rübsamen bedeutete die Insolvenz des Stammsitzes das Ende der Aichacher Filiale Mitte Januar.

