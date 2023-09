Trotz Personalsorgen zieht die Stadt Aichach eine positive Freibad-Bilanz

Die Saison im Aichacher Freibad ist zunächst geprägt von Personalmangel und eingeschränkten Öffnungszeiten. Zum Schluss aber ist die Stadt mit den Besucherzahlen zufrieden.

Das Wetter meinte es zum Ende der Sommerferien, traditionell das Finale der Freibad-Saison in Aichach, noch einmal gut mit den Badegästen. Tagelang gab es Sonne satt und Temperaturen knapp unter 30 Grad. Die Stadt Aichach zog zum Ende der Saison ein positives Resümee.

Der Freibadbetrieb sei "ohne nennenswerte Vorfälle" verlaufen, so die Stadtverwaltung. Bis Anfang September zählte sie nach eigenen Angaben 42.200 Besucherinnen und Besucher. Das sind rund 2000 Menschen mehr als im Vorjahr. Die meisten Gäste zog es am Sonntag, 18. Juni, ins Freibad: Mehr als 2200 Menschen kamen an diesem Tag. Die Besucherzahlen sind zwar weit weg von den Rekorden in den Jahren 2001 und dem sogenannten "Jahrhundertsommer" von 2003, als knapp über 100.000 Gäste kamen. Doch mit den Zahlen von heuer liegt das Aichacher Freibad trotz der zum Teil wechselhaften und verregneten Phasen im Vergleich zu den "Vor-Corona-Jahren" gut dabei.

Personalmangel: Eingeschränkte Öffnungszeiten im Freibad zu Saisonbeginn

Julia Heinrich von der Stadtverwaltung sagt: "Die Stadt ist mit den Besucherzahlen sehr zufrieden." Das war in den "Corona-Jahren" noch anders gewesen. 2020 kamen der Stadt zufolge 18.000 Gäste ins Bad; im Jahr darauf waren es knapp über 19.000 gewesen. In diesen beiden Jahren galten allerdings aufgrund der Pandemie diverse Einlassbeschränkungen. Die Badesaison fiel deswegen kürzer aus als gewohnt.

Auch in diesem Jahr war der Badebetrieb zunächst eingeschränkt. Allerdings nicht aufgrund der Corona-Pandemie, sondern wegen Personalmangels. Zum Start der Saison war das Bad dienstags und mittwochs von nachmittags bis abends auf, donnerstags bis sonntags jeweils von morgens bis abends. An Montagen blieb das Freibad zunächst komplett geschlossen. Längere Öffnungszeiten waren anfangs nicht möglich, weil das Personal fehlte. "Durch die Gewinnung neuer Fachkräfte konnten die anfangs reduzierten Öffnungszeiten ab Mitte Juli wieder erweitert werden", so Heinrich. Bis auf die Montage war das Bad dann täglich auch vormittags geöffnet.

Badebetrieb im Aichacher Hallenbad beginnt am 6. Oktober

Die Freibad-Saison begann heuer am Freitag, 12. Mai. Sie endete nach vier Monaten an diesem Montag, 11. September, dem letzten Tag der Sommerferien. Auch an diesem Tag tummelten sich nachmittags noch einmal viele Besucherinnen und Besucher in den Becken und auf den Liegewiesen. Ab dem ersten Schultag ist das Bad traditionell geschlossen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dort nichts mehr passiert. Sobald die Badegäste weg sind, wird das Freibad eingewintert. Die Arbeiten nehmen meist mehrere Wochen in Anspruch.

In knapp vier Wochen beginnt der öffentliche Badebetrieb im Hallenbad. Am Freitag, 6. Oktober, ist dort der erste Öffnungstag. Geöffnet ist dann freitags und samstags von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 8 bis 14 Uhr. Im Dasinger Freibad dauert die Saison übrigens noch ein paar Tage länger als in Aichach. Hier endet der Badebetrieb am Sonntag, 17. September.