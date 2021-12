Trotz Veränderungssperre: Ja zu einem Mehrfamilienhaus in Aichach

Plus Der Aichacher Bauausschuss stimmt den angepassten Plänen für sechs neue Wohnungen zu. Keine Zustimmung gibt es dagegen für ein Haus, das anders gebaut wurde als genehmigt.

An der Franz-Beck-Straße in Aichach kann ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen entstehen. Einem Bauantrag für das Vorhaben hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats bereits im Juli Zustimmung signalisiert. Jetzt lagen nochmals leicht geänderte Pläne vor. Auch diesen erteilte der Bauausschuss einstimmig sein Einvernehmen.