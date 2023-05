Trotzs Regen und niedrigen Temperaturen: Freibad in Aichach öffnet

Viel los war in Aichach zum Start in die Freiluftbadesaison am Freitag nicht. Erst gegen Mittag kam der erste Badegast – bei 11 Grad Luft- und 18 Grad Wassertemperatur kein Wunder.

Statt Badegästen, die ins Becken hüpfen, sind zum Auftakt in die Freibadsaison in Aichach eher die Regentropfen ins Wasser gefallen. Am Freitag öffnete das Freibad in der Franz-Beck-Straße in diesem Jahr zum ersten Mal – trotz einer Lufttemperatur von 11 Grad und immer wieder leichtem Regen. Da war sogar die Wassertemperatur mit 18 Grad wärmer. Wenig überraschend war am ersten Tag dann auch wenig los. Bis zum Mittag hatte sich nur ein Badegast ins "kühle Nass" gewagt. Auch der Vorverkauf, der am Mittwoch und Donnerstag erfolgte – ebenfalls bei eher dürftigem Wetter – verlief bislang eher schleppend. Bademeisterin Sophie Festl und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten bei wenigen Badegäste am Freitag deshalb noch die Zeit für letzte Restarbeiten.

Das Freibad hat ab sofort von Donnerstag bis Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstag und Mittwoch ist nachmittags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Montag bleibt das Freibad komplett geschlossen. Bei schlechtem Wetter schließt das Bad eine Stunde früher, Kassenschluss ist dann schon um 17 Uhr. Aufgrund von Personalmangel sind keine längeren Öffnungszeiten möglich. (inaw)