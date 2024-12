TSV Aichach feiert erstes Nikolausturnen mit großem Erfolg

Beim allerersten Nikolausturnen des TSV Aichach war der Zuspruch überwältigend. Die Veranstaltung bot den Kindern eine Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit beeindruckenden Aufführungen, darunter ein fröhlicher „Tanz der Tiger, Flamingos und Erdmännchen“, sowie spannenden Darbietungen im Geräteturnen und der neuen Disziplin „Hobby Horsing“, zeigten sie, was sie im Training gelernt haben. Der Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch vom Nikolaus, der mit dem Krampus an seiner Seite erschien. In seiner Ansprache würdigte der Nikolaus jede einzelne Gruppe und lobte die Kinder für ihre großartigen Leistungen. Anschließend verteilte er Schoko-Nikoläuse und kleine TSV-Bälle an die jungen Teilnehmer, was für strahlende Gesichter und große Freude sorgte. Während die Kinder mit ihren neuen Bällen spielten, ließen die Eltern den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Die Stimmung im Saal war hervorragend, und alle waren sich einig: Dieses Nikolausturnen soll künftig eine feste Tradition im Verein werden.

