Der TSV Aichach kommt gut durch die Corona-Pandemie

Plus Der TSV Aichach hat die Corona-Pandemie mit stabilen Mitgliederzahlen überstanden. 2745 sind es zu Jahresbeginn. Aus den Abteilungen gibt es Positives und Negatives.

88 Mitglieder kamen zur Generalversammlung des TSV Aichach, des größten Sportvereins der Stadt. Vorsitzender Richard Hangl bedank­te sich ausdrücklich bei allen Ab­tei­lungsleitern, Trainern und Übungs­­leitern, die den Betrieb nach Corona wieder aufgenom­men haben und am Laufen halten. „Zwei Jahre Pandemie haben uns auch gezeigt, welche positive Kraft der Sport hat“, so Hangl.

Bewegung, soziale Kon­takte und Gemeinschaft ermög­lichten einen Beitrag zur Stabilität und psychi­schen Gesundheit. Der TSV erfül­le damit eine wichtige ge­sell­schaft­liche Aufgabe. „Ich bin erstaunt, wie gut es trotz aller Schwierigkeiten in den Ab­teilungen läuft“, so Hangl weiter.