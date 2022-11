Tür zur Party bleibt zu: Zwei Burschen schlagen auf Haustüre ein

Plus Zwei junge Aichacher müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie aus Wut eine Haustür eingeschlagen haben. Erinnern können sie sich an nichts.

Mit einem Hammer sollen zwei Aichacher, 20 und 18 Jahre alt, im März den Glaseinsatz einer Haustüre eingeschlagen haben. Aus Wut, weil sie dort auf eine Party wollten und nicht eingelassen wurden. Erinnern können sich die beiden daran nicht mehr. Das sagten sie kürzlich bei der Verhandlung wegen Sachbeschädigung vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach. Sie seien zu betrunken gewesen.