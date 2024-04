Türe einer Spielhalle in Martinstraße beschädigt

Täter brechen in Aichacher Spielhalle ein. Laut Polizeibericht ist aber nichts gestohlen worden.

Die Eingangstür einer Spielhalle in der Martinstraße in Aichach ist im Zeitraum von Gründonnerstag, 28 März, bis Ostersonntag beschädigt worden. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen laut Polizeibericht gewaltsam in die Spielhalle ein und beschädigten die Türe. Ein Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 an die Polizeiinspektion Aichach wenden. (cli)