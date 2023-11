Turbulenter Polizeieinsatz lässt Fragen vor Gericht offen

Plus Ein 43-Jähriger muss sich in Aichach wegen Widerstands gegen Polizisten verantworten. Beamte schildern ihn als aggressiv. Der Angeklagte spricht von Folter.

Turbulent ist ein Polizeieinsatz im Juli vergangenen Jahres in der Wohnung eines 43-Jährigen im Raum Aichach verlaufen. Er soll die Beamten beleidigt, bedroht und mit Fäusten angegriffen haben. Unter anderem muss er sich deshalb aktuell vor dem Aichacher Amtsgericht wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeibeamte und Bedrohung verantworten. Der 43-Jährige erzählte vor Gericht allerdings eine ganz andere Version und beschuldigte die Polizisten, ihn gefoltert zu haben.

Die Schwägerin des Angeklagten hatte den Polizeieinsatz ins Rollen gebracht. Weil bei dem Ehepaar eine Trennung im Raum stand, machte sie sich Sorgen, als sie ihre Schwester nicht erreichen konnte. Sie schaltete die Polizei ein, schilderte den 43-Jährigen als sehr aggressiv und erzählte, dieser habe kurz zuvor mit einem Amoklauf gedroht, wenn sich seine Frau von ihm trenne. Die Beamten beschlossen also, sich nach dem Befinden der Frau zu erkundigen. Wie der Einsatz ablief, dazu gehen die Aussagen weit auseinander.