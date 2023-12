Turbulenter Polizeieinsatz: Mann will juristisch gegen Polizei vorgehen

Plus Ein 43-Jähriger hat eine kritische Haltung gegenüber Polizei und Gesetz. Bei einem Polizeieinsatz reagiert er aggressiv. Jetzt will er die Polizisten verklagen.

Seine Aggressivität hat einen 43-Jährigen aus dem Raum Aichach schon öfter mit der Polizei zusammenstoßen lassen. Er gibt auch offen zu, dass er eine „sehr kritische Haltung gegenüber Polizei und Gesetz“ habe. Nach einem turbulenten nächtlichen Polizeieinsatz in seiner Wohnung im Juli musste er sich unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstand gegen Polizeibeamte vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Beim Fortsetzungstermin sagte ein weiterer Polizeibeamter aus.

Den Polizeieinsatz hatte die Schwägerin des 43-Jährigen ausgelöst. Diese hatte sich Sorgen um ihre Schwester gemacht, die nach einem Ehestreit telefonisch nicht erreichbar war. Die Schwägerin gab gegenüber der Polizei an, der 43-Jährige habe mit einem Amoklauf gedroht, wenn sich seine Frau von ihm trennen würde.