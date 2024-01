Über 2000 Teile: Faschingskostüme gibt's am Freitag aus zweiter Hand

Im Pfarrzentrum findet der Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung statt. Der Erlös ist für einen guten Zweck. Der Fundus umfasst über 2000 Teile.

Die Aktion Hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tour und stoppt am Freitag,12. Januar, in Aichach. Zusammen mit dem Missionskreis Aichach veranstaltet die Hilfsorganisation den zwölften Benefizverkauf. Auf 150 Quadratmetern bietet der Markt eine große Auswahl an bunten Kostümen, besonderen Einzelstücken und Accessoires für Groß und Klein.

Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler vom Organisationsteam sprechen von einem Kaufhaus, in das sich das Pfarrzentrum St. Michael an diesem Tag verwandle. Es gebe "ausgefallene Kostüme, funkelnde Glitzermode, Retroteile sowie besondere Unikate für die ganze Familie“. Die Palette reicht von Klassiker-Kostümen wie Cowboy, Clown und Pirat über kreative Tieranzüge oder Elfen- und Einhorn-Kostüme bis hin zu schriller Hippiekleidung. Der Fundus umfasst mehr als 2000 Teile.

Der Missionskreis Aichach unterstützt den Faschingsmarkt

Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung informiert: „Unsere Märkte verbinden Nachhaltigkeit mit der Unterstützung von Entwicklungsprojekten." Bei den Faschingsmärkte sei „shoppen mit gutem Gewissen“ möglich, denn jeder Kauf trage zum Schutz von Ressourcen bei und helfe Not leidenden Menschen. Die Durchführung sei nur durch ehrenamtliches Engagement vor Ort möglich. In Aichach steht der Missionskreis hinter der Veranstaltung. Dafür dankt Müller und betont, ohne diese Unterstützung wäre der Markt nicht möglich.

Der Reinerlös des Faschingsmarktes kommt erneut der „St. Martin Percoto Primary and Vocational School“ in Mityana in Uganda zugute. Im vergangenen Jahr konnte die Schule dank des Faschingsmarktes im Januar und des Trachtenmarktes im August laut Mitteilung mit knapp 2400 Euro unterstützt werden.

Die bereits im Jahr 1995 gegründete Schule ermöglicht besonders Kindern aus sozial schwachen Familien einen fundierten Unterricht. Der Gründer der Schule, Frater Joseph Sserunjogi, ist seit über 25 Jahren rund um Aichach bestens bekannt, da er regelmäßig in den Pfarreien die Urlaubsvertretung übernimmt.

Der Erlös kommt der Schule von Pater Joseph in Uganda zugute

Nach vier Jahren Pause war der Seelsorger im vergangenen Sommer erstmals wieder in Aichach, als der Trachtenmarkt veranstaltet wurde. Er berichtete von der Weiterentwicklung der Schule. Trotz der anhaltend schwierigen finanziellen Situation konnte die Berufsschule dank Spenden um die Berufe Friseur, Elektroinstallation, Klemper und Schlosser erweitert und mit Werkzeugen ausgestattet werden.

Ein großes Problem sind weiterhin die Gehälter der Lehrer und Angestellten. Da die Regierung von Uganda den Betrieb einer der beiden Wasserabgabestellen des Trinkwasserprojektes untersagt hat, brach etwa die Hälfte der Einnahmen weg, mit denen Pater Joseph einen Teil der Gehälter selbst finanziert hat. Diese Wasserabgabestelle wurde über eine Wasserleitung vom Brunnen versorgt, was nun nicht mehr erlaubt ist.

Umso wichtiger wäre für die Selbstständigkeit der Schule ein lange geäußerter großer Wunsch von Pater Joseph: ein Tankfahrzeug, mit dem er das Trinkwasser in entlegene Gebiete ohne sauberes Trinkwasser bringen könnte. Dessen Finanzierung ist neben den Gehältern und dem Schulessen das nächste große Ziel des Missionskreises.

Der Markt findet von 15 bis 18 Uhr statt. Es gibt Kaffee und Kuchen. Zugleich kann gut erhaltene, tragbare Kleidung jeglicher Art (Trachten, Fasching, Retro, Haushaltswäsche) kann abgegeben werden. Informationen unter 0821/3166-3601, info@aktion-hoffnung.de oder www.aktion-hoffnung.de. Spendenkonto zur Projektunterstützung: Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE17 7205 1210 0006 0034 79, Verwendungszweck: Schule Father Joseph. Informationen zum Projekt: info@missionskreis-aichach.de. (AZ)