Überprüfung der Bahnbrücke in Aichach führt zu teils langen Staus

Vor der Bahnunterführung in Aichach kam es am Montagmorgen zu langen Staus, hier aus Richtung Oberbernbach.

Vor der Bahnunterführung in Aichach kommt es am Montag für viele Autofahrer zu einer Geduldsprobe. Wegen Arbeiten an der Brücke wird die Straße halbseitig gesperrt.

Von Evelin Grauer

Vor der Bahnunterführung in Aichach ist es insbesondere am Montagmorgen zu teils langen Staus gekommen. Weil die Deutsche Bahn die Brücke einer regelmäßigen Prüfung unterzog, musste die Straße halbseitig gesperrt werden. Bei der Inspektion war auch eine Hebebühne im Einsatz. Der Verkehr wurde mit einer mobilen Ampel geregelt. Das Staatliche Bauamt Augsburg war zwar nicht für die Baustelle zuständig, aber über die Aktion informiert. Wie Christoph Eichstaedt, Abteilungsleiter im Bauamt, erläutert, ist die Bahn für die regelmäßige Überprüfung der Brücke zuständig und das Bauamt für die Wände der Unterführung. Auch diese sollen im Laufe des Jahres 2022 noch kontrolliert werden. Laut Eichstaedt schauen die Fachleute dabei vor allem auf eventuelle auffällige Risse und den Zustand der Fugen. Verkehrsbehinderungen in Aichach wegen Inspektion Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr konnte die Bahn am Montag an der Brücke arbeiten. Das Landratsamt hatte dazu die Genehmigung erteilt. Nach Eichstaedts Angaben sei die Aichacher Bahnunterführung so stark befahren, dass es auch außerhalb der Stoßzeiten zu Verkehrsbehinderungen komme. Schäden an dem noch relativ jungen Bauwerk erwartet er aber nicht. Die turnusmäßige Prüfung findet alle drei Jahre statt.

