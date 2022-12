Ukraine-Hilfe: Winterkleidung und Schuhe sind besonders gefragt

Der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach sammelt und verteilt seit Beginn des Ukraine-Kriegs dringend benötigte Hilfsgüter. Ein Besuch im Depot im AWO-Heim.

"Die Spendenbereitschaft für die Geflüchteten in unserer Region ist nach wie vor unglaublich groß", freut sich Josef Königbauer, aktueller Präsident des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sammeln die Mitglieder seines Clubs dringend benötigte Hilfsgüter für die Menschen in und aus der Ukraine. Sie sortieren und verpacken, organisieren Hilfstransporte an die polnisch-ukrainische Grenze und statten Geflüchtete im Raum Schrobenhausen und Aichach mit dem Nötigsten aus.

Ukraine-Hilfe des Rotary-Clubs: Spenden und Ausgabe 1 / 3 Zurück Vorwärts Sachspenden: Wer die geflüchteten Menschen mit warmer Kleidung, Wolldecken, Spielsachen, Fahrrädern, Haushaltsgeräten oder sonstigen Hilfsgütern unterstützen möchte, erreicht Renate Magoley unter der Telefonnummer 0172/9529450.

Geldspenden: Wer Geld (gegen Spendenbescheinigung) spenden möchte: Rotary-Hilfswerks Schrobenhausen-Aichach, Stichwort: Ukraine-Hilfe, bei der Hypo-Vereinsbank IBAN DE88 7202 1271 0003 2044 13.

Ausgabe: Die Hilfsgüterausgabe ist jeweils am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr im alten Aichacher AWO-Heim in der Oskar-von-Miller-Straße.

Im Hilfsgüter-Depot im alten Aichacher AWO-Heim stehen an diesem Donnerstag, fein säuberlich in Regalen und auf Kleiderständern sortiert, warme Kleidung und Schuhe für Kinder und Erwachsene, Wolldecken, Spielwaren, Haushaltsgeräte und in einer Ecke sogar einige Fahrräder zur Abholung bereit. Die beiden relativ kleinen Kellerräume füllen sich schnell mit Interessenten – und nahezu im selben Tempo leeren sich auch die Regale. "Vor allem bei Winterbekleidung, Schuhen, Haushaltsartikeln und Elektro-Kleingeräten ist momentan die Nachfrage sehr groß", sagt Renate Magoley, die zusammen mit ihrem Ehemann Rainer in den vergangenen Wochen nicht nur am Ausgabetag, sondern "fast täglich vor Ort" war. Die beiden Rotarier koordinieren die Spendenangebote über eine Telefonhotline und "holen auch mal was ab, wenn's nicht anders geht".

Jetzt vor Weihnachten freuen sich Geflüchtete über Spielsachen

Soeben hat die sechsjährige Sima in der Spielzeugecke eine große Puppe entdeckt, die sie seitdem nicht mehr aus den Armen lässt. Sima bewohnt mit ihrer Mutter – so wie viele der anderen Besucher an diesem Tag – eines der Zimmer im alten AWO-Heim. "Gerade jetzt vor Weihnachten sind gut erhaltene Spielsachen sehr gefragt", erklärt Renate Magoley mit einem Lächeln. Auf die Frage, wie denn die Verständigung mit den Geflüchteten klappe, antwortet sie: "Kein großes Problem, ich spreche ein bisschen Russisch. Und Julia, eine ehemalige ukrainische Bewohnerin, kann gut Englisch."

An diesem Nachmittag bringt ein Kleintransporter eine Spenden-Ladung mit Kartoffelsäckchen und mehreren Kartons mit Kinderjoghurt zur Sammelstelle. Auf dem verschneiten Parkplatz verteilt Rainer Magoley die Ware sogleich von der Ladefläche aus. Seit Beginn der Ukraine-Hilfe habe er sich vor allem um die Instandsetzung und Verteilung der vielen gespendeten Fahrräder gekümmert, erzählt Magoley. "Momentan benötigen wir insbesondere Damenfahrräder", sagt er. Im Übrigen machen die Rotarier keinen Unterschied, aus welchem Land die Hilfesuchenden kommen. "Jede Person, die Hilfe braucht, ist bei uns willkommen", erklärt Magoley und verspricht: "Wir machen keinen Sprachtest."

Die Rotary-Helfer Rainer und Renate Magoley (von rechts) koordinieren die Sachspenden. Rotary-Präsident Josef Königbauer (Bildmitte) freut sich über die große Spendenbereitschaft. Foto: Manfred Zeiselmair

Rotary-Präsident Josef Königbauer und der Koordinator der Ukraine-Hilfe, Past-Präsident Gerhard Lehrberger, möchten sich "gerade jetzt vor Weihnachten" bei den vielen großzügigen Spendern bedanken. "Wir haben in den vergangenen Wochen Sachspenden in schier unglaublicher Menge und mit riesigem Wert bekommen", erklärt Lehrberger. Zudem habe man mit den eingegangenen Spendengeldern insbesondere Medikamente und Krankenhausbedarf für die bisher acht Rotary-Transporte in die Ukraine anschaffen können.