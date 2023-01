Ukrainische Künstlerin zeigt "Natur zum Verlieben"

Olh Karuza stellt ihre Aquarellarbeiten im alten Aichacher Rathaus aus. Die Vernissage ist am Donnerstag.

"Natur zum Verlieben" ist der Titel einer Ausstellung im Aichacher Rathaus, die Arbeiten der Ukrainerin Olha Karuza zeigt. Vernissage ist am Donnerstag, 12. Januar, um 18 Uhr im Aichacher Rathaus.

Olha Karuza hat bereits während ihrer Kindheit in der Ukraine mit dem Malen und Zeichnen begonnen. Als Teenager besuchte sie vier Jahre lang eine Kunstschule und unternahm Malreisen mit bekannten ukrainischen Aquarellisten. Nach ihrem BWL-Studium in Kiew und München absolvierte sie ein Kunststudium an der Kunstakademie Hamburg.

Schülerinnen und Schüler stellen mit aus

Ihre große Leidenschaft gilt der Natur- und Landschaftsmalerei. Diese Begeisterung vermittelt sie besonders gerne auch an Kinder und gibt deshalb regelmäßig ehrenamtliche Malkurse. Zu sehen sind in der Ausstellung im Aichacher Rathaus am Stadtplatz 48 daher auch einige Bilder ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Ausstellung kann bis zum 24. Februar während der üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden. (AZ)