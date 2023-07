Ulrichswerkstatt oder freie Wirtschaft? Betroffene wollen mitreden

Sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung das Richtige? Oder ist der freie Arbeitsmarkt besser? Caritas veranstaltet dazu eine Podiumsdiskussion in Aichach.

Wo sind Menschen mit Behinderung besser aufgehoben? In eigenen Werkstätten oder in der freien Wirtschaft? Bei dieser Frage wollen die Betroffenen mitreden. Laut einer Mitteilung der Caritas wollen die Beschäftigten der Ulrichswerkstätten (UWA), die es auch in Aichach gibt, nicht, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Die Frage ist deshalb Gegenstand einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 27. Juli.

Der Mitteilung zufolge wird die Debatte öffentlich kaum wahrgenommen. Doch Fachleute wüssten um sie. Weiter heißt es: "Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung werden schleichend infrage gestellt. Da wird vom ersten Arbeitsmarkt als die goldene Lösung geschwärmt. Firmen sollten Menschen mit Behinderung anstellen und so 'Inklusion' schaffen."

UWA-Beschäftigte wollen sich selbst bei der Politik informieren

In Großbritannien sei die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt über die Köpfe der Betroffenen hinweg umgesetzt worden. Die Caritas spricht von "mitunter fatalen Folgen für die Betroffenen". 'Die Wirklichkeit von inklusiven Vorzeigeprojekten auf dem ersten Arbeitsmarkt in Deutschland sei nicht immer so glänzend, wie sie sich zunächst darstellten.

Die UWA-Werkstatträte veranstalten die Podiumsdiskussion mit der Überschrift "Wie stehen Sie zu unserem freien Entscheidungsrecht?" Die Betroffenen wollen demzufolge im Vorfeld der Landtags- und Bezirkstagswahl wissen, wie die Entscheider in der Politik darüber denken, welche Vision sie haben und wie die politischen Positionen in den einzelnen Parteien aussehen.

An der Veranstaltung am Donnerstag, 27. Juli, um 13 Uhr in den Ulrichswerkstätten in Aichach (Flurstraße 52) nehmen Vertreterinnen und Vertreter sowie politische Verantwortungsträger aus Gemeinden, Bezirk und Land der Parteien CSU, SPD, Die Grünen, FDP, Freie Wähler und AfD teil, ebenso wie Werkstatträte und Frauenbeauftragte.