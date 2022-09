Umfrage in Aichach: Besuchen Sie den Schwabentag?

Zum ersten Mal findet der Schwabentag, der seit 2008 an wechselnden Orten im Regierungsbezirk Schwaben veranstaltet wird, in Aichach statt. Gehen Sie hin?

Jedes Jahr richtet eine andere Stadt in Schwaben gemeinsam mit dem Bezirk den Schwabentag aus. Heuer findet er, kombiniert mit der Museumsnacht, in Aichach statt. Die Stadt stellt bei den vielen Angeboten in und um Aichach ihre historischen Wurzeln und die Bedeutung, die die Wittelsbacher für Aichach haben, in den Mittelpunkt. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie den Schwabentag besuchen.

Maria Huber aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Maria Huber aus Aichach: Das habe ich am Rande mitbekommen, dass der stattfindet. Ich bin neugierig, was alles da sein wird. Ob ich mich als Schwabe fühle, das kann man doch eine Aichacherin nicht fragen. Die Aichacher legen Wert darauf, dass sie Altbayern sind. Ich fühle mich eher als Bayer denn als Schwabe. Ich bin aber nicht radikal-patriotisch, sondern eher gemäßigt. Das sage ich aber alles mit einem Augenzwinkern.

Sabrina Lutterschmid aus Tödtenried (Gemeinde Sielenbach). Foto: Gerlinde Drexler

Sabrina Lutterschmid aus Tödtenried (Gemeinde Sielenbach): Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, werden wir vielleicht schon reinschauen. Ich finde es schon besser, wenn wieder Veranstaltungen sind. Immer daheimzusitzen, ist nichts. Auch die Kinder können wieder Freunde sehen. Wegen Corona habe ich momentan keine Bedenken. Aber das wird sich wahrscheinlich wieder ändern. Aichach ist für mich je nach Veranstaltung schwäbisch oder bayerisch.

Ursula Sauer aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Ursula Sauer aus Aichach: Wir wohnen erst seit Kurzem in Aichach und müssen uns noch informieren, was alles geboten ist. Über den Schwabentag habe ich kurz in der Zeitung gelesen. Interessieren würde er mich auf jeden Fall. Ich finde es überhaupt toll, was hier alles geboten wird: vom Stadtfest bis zur BR-Radltour. Die Stadt ist so was von gemütlich. Und am Samstag hätten wir Zeit. Ich kann mir vorstellen, hinzugehen.

Christin Stoll aus Unterschneitbach (Stadt Aichach). Foto: Gerlinde Drexler

Christin Stoll aus Unterschneitbach (Stadt Aichach): Ich hätte es gar nicht gewusst, wenn ich heute nicht in die Stadt gekommen wäre. Wenn es das Wetter hergibt, möchte ich reinschauen. Das Kunstprojekt im San-Depot würde mich interessieren. Das Kinderprogramm hört sich auch interessant an. Was Corona angeht, sind wir eher locker drauf. Ich kann es mir überall holen. Menschenmassen müssen nicht sein. Aber es ist schön, dass wieder etwas los ist.