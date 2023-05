Umfrage in Aichach: Drücken Sie dem FCA und dem FCB die Daumen?

Vor dem Finale der Fußball-Bundesligasaison stehen weder Meister noch Absteiger fest. Wir haben Menschen in Aichach gefragt, wem sie die Daumen drücken.

So spannend wie in dieser Saison war der Endspurt der Fußball-Bundesliga schon lange nicht mehr. Borussia Dortmund hat an diesem Samstag realistische Chancen auf den Meistertitel, wenn der FC Bayern nicht zeitgleich doch noch das Ruder herumreißt. Der FC Augsburg kämpft im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach um den Verbleib in der Liga. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, wem sie die Daumen halten.

Bernd Fischer aus Taiting Foto: Manfred Zeiselmair

Bernd Fischer, Taiting (Gemeinde Dasing):

Ich bin Bayern-Fan, gönne aber den Dortmundern die Meisterschaft. Die Borussia wird sich den Titel im eigenen Stadion nicht mehr nehmen lassen. Die Bayern waren in der Rückrunde einfach nicht konstant genug. Der Trainerwechsel war meiner Meinung nach ein absoluter Fehlgriff. Für den FCA wünsche ich mir, dass er in der Liga bleibt. Ich glaube, er schafft in Gladbach ein Unentschieden. Meine Wette mit meinem 20-jährigen Enkel Paul, der als Augsburger absoluter FCA-Fan ist, werde ich wohl gewinnen. Ich habe zum Saisonstart getippt, dass sie am Ende nicht besser als auf Platz 14 stehen. Am Tabellenende wird sich wohl nichts mehr ändern.

Elias Sultani, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Elias Sultani, Aichach:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dortmund mit einem knappen Sieg gegen Mainz Meister wird. Sie haben es verdient. Auch die Bayern werden wohl in Köln gewinnen. Ich denke, Nagelsmann als Trainer zu entlassen, war unnötig. Das hat die Mannschaft völlig durcheinandergebracht. Der FCA wird einen Punkt in Gladbach holen und ohne Relegation in der Liga bleiben. Natürlich habe ich auch meinem Freund Marco Richter mit Hertha BSC Berlin die Daumen gedrückt. Ich habe ja mit ihm beim FCA von der D- bis zur B-Jugend in der Junioren-Bundesliga gespielt. Die Berliner müssen aber, wohl zusammen mit Schalke, direkt absteigen und Bochum muss in die Relegation.

Konstantin Schwaiger, Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) Foto: Manfred Zeiselmair

Konstantin Schwaiger, Igenhausen (Gemeinde Hollenbach):

Die Bundesliga war mal wieder richtig spannend und genau nach meinem Geschmack. Ich habe keinen Favoriten, freue mich aber, wenn Dortmund Meister wird. Im eigenen Stadion wird es wohl gegen Mainz ein Schützenfest geben. Ich tippe auf 3:0 und glaube, dass sich die Bayern gegen Köln schwertun und nur 1:1 spielen werden. Der Bayern-Vorstand hat durch mangelndes Vertrauen in Trainer und Mannschaft in dieser Saison alles falsch gemacht. Ich bin seit einigen Jahren aus Berufsgründen zum Berliner geworden, stehe aber da eher aufseiten von Union. Das Tabellenende bleibt, wie es ist: Die Hertha steigt verdient direkt ab, zusammen mit Schalke.

Maria Ettl, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Maria Ettl, Aichach:

Ich bin in meiner Familie die einzige Fußballbegeisterte. Weder mein Mann noch meine drei Töchter oder mein Sohn verfolgen die Bundesliga-Spiele. Ich schau mir meistens die Zusammenfassung in der Sportschau an oder lese die Tabellen und Berichte in den Aichacher Nachrichten. Was der FC Bayern mit Nagelsmann gemacht hat, finde ich nicht in Ordnung. Meistens diskutiere ich mit meiner Schwester über die Spiele. Die ist sogar Mitglied beim FCB. Ich finde, es soll jetzt mal ein anderer Meister werden, und bin sicher, dass es Dortmund schafft. Der FC Augsburg soll und wird in der Bundesliga bleiben.