Umfrage in Aichach: Faschingsstimmung trotz des Kriegs in der Ukraine?

Jetzt wäre der Fasching auf seinem Höhepunkt. Gleichzeit ist in der Ukraine Krieg. Wir haben Menschen in Aichach gefragt: Kommt bei Ihnen Faschingsstimmung auf?

Es ist das Faschingswochenende, und kaum einer merkt es. Das liegt nicht nur daran, dass es wegen Corona keine Veranstaltungen, kein öffentliches buntes Treiben gibt. Auch die aktuelle Lage in der Ukraine, die von Russland angegriffen wird, trägt dazu bei, eine mögliche ausgelassene Stimmung zu dämpfen. Wir haben Passanten und Passantinnen am Stadtplatz gefragt, wie es mit ihrer Faschingsstimmung aussieht.

Wolfgang Kraemer aus Aichach will nicht auf Knopfdruck fröhlich sein müssen. Foto: Gerlinde Drexler

Wolfgang Kraemer aus Aichach:

Ich bin eigentlich gar nicht in Faschingsstimmung. Das hat nicht unbedingt etwas mit der aktuellen Situation zu tun. Ich bin einfach dagegen, auf Knopfdruck fröhlich sein zu müssen. Jetzt kommt natürlich die Situation mit der Ukraine noch dazu. Da hat keiner gedacht, dass das passieren wird. Ich hoffe, dass es sich zu keinem größeren Krieg auswächst.

Sandra Lunglmeir aus Oberwittelsbach wäre gerne mit ihrer Tochter auf einen Kinderball gegangen. Foto: Gerlinde Drexler

Sandra Lunglmeir aus Oberwittelsbach (Stadt Aichach):

Ich wäre eigentlich schon in Stimmung. Es wäre nett gewesen, mit meiner Kleinen zum Beispiel auf den Kinderball zu gehen. Wegen Corona findet aber nichts statt. Und dann bin ich schon nachdenklich wegen der Ukraine und den Auswirkungen, die es für uns haben könnte. Wie es für die Menschen in der Ukraine ist, mag ich mir gar nicht vorstellen.

Rudolf Heinrich aus Aichach ist eher ein Faschingsmuffel. Foto: Gerlinde Drexler

Rudolf Heinrich aus Aichach:

Ich bin eher ein Faschingsmuffel. Auf meinem letzten Ball war ich vor ungefähr 30 Jahren. Mit Corona gibt es eh keine Veranstaltungen. Und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Da kann man nur hoffen, dass bald alle wissen, was sie wollen. Man sieht gar nicht, was letzten Endes bei dem Ganzen rauskommen soll. Eine gefährliche Situation für Europa.

Beruflich feiert Monika Bräu aus Aystetten Fasching, privat nicht. Foto: Gerlinde Drexler

Monika Bräu aus Aystetten (Landkreis Augsburg):

Ich habe gerade in der Krippe Fasching gefeiert. Insofern bin ich momentan in Faschingsstimmung. Beruflich bin ich lustig drauf, aber privat: nein. Die momentane politische Lage regt schon zum Nachdenken an. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir hier in Frieden leben. Man muss die Demokratie pflegen und sich darum kümmern.