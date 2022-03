Umfrage in Aichach: Verzichten Sie in der Fastenzeit auf etwas?

Plus Mit dem Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Viele Christen üben sich dann im Verzicht. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt: Fasten Sie?

Der Aschermittwoch beendet die Faschingssaison und ist für Christen der Beginn der Fastenzeit. Manche verzichten auf Fleisch, andere auf Internet, soziale Medien, Rauchen oder das Smartphone. Jeder geht mit der Fastenzeit anders um. Manche wollen auf ihre Gesundheit achten, andere suchen innere Einkehr. Wir wollten von Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz wissen, wie sie es mit dem Fasten halten.