Umfrage in Aichach: Freuen Sie sich auf die Sommerzeit?

Die Zeitumstellung schlägt vielen aufs Gemüt, doch sie bedeutet auch längere Sommerabende. Wir haben die Menschen auf dem Stadtplatz gefragt, auf was sie sich freuen.

An diesem Wochenende werden die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt. Die Uhrzeiger wandern in der Nacht von Samstag auf Sonntag um eine Stunde nach vorne. Der kürzere Sonntag ist der Beginn der Sommerzeit. Abends ist es nun länger hell. Morgens dauert es damit momentan noch etwas. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie sich auf die Sommerzeit freuen.

Hans-Peter Frühbauer aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hans-Peter Frühbauer aus Aichach: Ich freue mich darauf, weil es immer hell ist. An der Winterzeit mag ich, weil es morgens nicht lange dunkel ist. Aber ich nehme es, wie es kommt. Ich stehe morgens früh auf und gehe abends spät ins Bett. Mit der Umstellung hatte ich noch nie Probleme. Am Samstagabend werde ich die Uhr umstellen und dann stimmt die Zeit, wenn ich aufstehe.

Susanne Loza aus Augsburg Foto: Gerlinde Drexler

Susanne Loza aus Augsburg: Ich bin zwiegespalten bei der Zeitumstellung. Im Sommer finde ich sie sehr schön, weil es länger hell ist. Andererseits dauert es auch immer, bis sich der Körper daran gewöhnt hat. Es ist nicht so leicht, bis ich den Rhythmus drinhabe. Grundsätzlich gibt es sie schon so lange, dass ich mich daran gewöhnt habe, mich zwei Mal im Jahr umzustellen.

Herbert Greifenegger aus Aichach-Walchshofen Foto: Gerlinde Drexler

Herbert Greifenegger aus Aichach-Walchshofen: Ich bin für die „normale Zeit“, also ohne Sommerzeit. Zum einen, weil es in der Frühe wieder dunkel ist, wenn man umstellt. Es ist ein ziemlicher Aufwand damit verbunden. Und dann brauche ich etwa ein halbes Jahr, bis sich mein ganzer Biorhythmus umgestellt hat. Und dann ist es schon wieder so weit, dass die nächste Zeitumstellung kommt.

Laura Müller aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Laura Müller aus Aichach: Ich finde, die Sommerzeit ist eine herrliche Zeit, weil es abends einfach immer hell ist. Das finde ich für mich persönlich einfach angenehm. Die Winterzeit könnte man wegen mir abschaffen. Für manche ist die Umstellung unangenehm und sie haben Schlafprobleme. Auch für die Tiere ist es nicht so angenehm. Mir macht das aber nichts aus.