Aichach

06:30 Uhr

Umfrage in Aichach: Freut Sie die Aufhebung der Sperrstunde?

Seit Mittwoch ist in Bayern die Sperrstunde für die Gastronomie wieder aufgehoben.

Plus Seit Mittwoch darf die Gastronomie in Bayern wieder länger öffnen. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt: Finden Sie diese Lockerung gut?

Von Gerlinde Drexler

In Gaststätten und Kneipen dürfen Gäste seit Mittwoch wieder länger als nur bis 22 Uhr sitzen bleiben. Das bayerische Kabinett hat die Sperrstunde im Rahmen der Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das heißt, dass die Gastronomie nun wieder ohne zeitliche Beschränkung öffnen kann. Wir haben Passanten und Passantinnen am Stadtplatz in Aichach gefragt, ob sie diese Lockerung gut finden oder nicht.

