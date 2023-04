Umfrage in Aichach: Gefällt Ihnen die Idee eines autofreien Stadtplatzes?

Im Stadtrat wird diskutiert, ob ein Teil des Aichacher Stadtplatzes autofrei werden soll. Wir haben Passantinnen und Passanten gefragt, was sie davon halten.

Mit der Zukunft des Aichacher Stadtplatzes beschäftigte sich kürzlich der Bauausschuss. Es ging dabei um die Frage, ob der Bereich zwischen Rathaus und Koppoldstraße für Autos gesperrt werden soll. Am Samstag, 15. April, kommen um 11 Uhr Menschen, die für eine autofreie Zone sind, dort zusammen. Wir haben Passanten und Passantinnen am Stadtplatz gefragt, was sie von der Idee eines autofreien Bereichs halten.

Melanie Ziegler, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Melanie Ziegler, Aichach: Ich habe die Bilder gesehen, wie der Stadtplatz aussehen könnte, und gerade das mit viel Grün sieht sehr toll aus. Für die Kinder würde ich einen autofreien Stadtplatz superschön finden, für den Einzelhandel aber eher schwierig. Auch wenn es einfach wäre, einen Parkplatz zu finden, befürchte ich, dass viele von auswärts das nicht wissen und nicht in die Innenstadt kommen würden.

Jonas Ziegler, Aichach, 8 Jahre Foto: Gerlinde Drexler

Jonas Ziegler, Aichach, 8 Jahre: Wenn der Stadtplatz autofrei wäre, dann wäre das viel besser für die Umwelt und die Tiere. Ich würde mir wünschen, dass Platz da ist, um ein bisschen Fahrrad fahren zu können. Und eine Spielstation für Kinder wäre schön. Am liebsten etwas mit Matsch. Das würde ich lieben. Und es soll genug Platz da sein, damit die Erwachsenen spazieren gehen und sich zum Eisessen hinsetzen können.

Dieter Jakel, Kissing Foto: Gerlinde Drexler

Dieter Jakel, Kissing: Ich bin im Außendienst und besuche Apotheken und Reformhäuser. Wenn man alles zu Fuß ablaufen und alles reintragen muss, ist das schon sehr anstrengend. Ich bin für einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem man langsam durchfahren kann. Aber ganz autofrei – da stirbt eine Stadt aus, glaube ich. Das treibt die Leute ins Milchwerk und hier in der Innenstadt ist gerade noch ein Durchlaufen.

Sabine Fischer, Obergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Sabine Fischer, Obergriesbach: Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Prinzipiell ist es immer schön ohne Autos. Aber für die Bürger ist es natürlich auch praktisch, wenn man in der Nähe der Geschäfte parken kann. Persönlich wäre ein autofreier Stadtplatz für mich ein Mehrwert. Dann könnte man sich in der Pause mal direkt in der Stadt mit jemandem treffen und es wäre ein schönes Ambiente für die Cafés in der Stadt.