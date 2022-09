Umfrage in Aichach: Gehen Sie auf das Oktoberfest?

Am Samstag fällt der Startschuss zur diesjährigen Wiesn in München. Nach zweijähriger Zwangspause werden Millionen Menschen erwartet - auch welche aus Aichach?

Am Samstagmittag startet das Oktoberfest in München mit einem großen Festzug zur Theresienwiese. Nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause werden auf dem angeblich größten Volksfest der Welt wieder viele Fans erwartet. Heuer ist auch die nostalgische „Oide Wiesn“ mit Festzelten, historischen Fahrgeschäften und Buden wieder vertreten. Wir wollten von Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz wissen, ob es sie heuer auch auf das Oktoberfest zieht.

Stefanie Nießl aus Aichach-Untergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Stefanie Nießl aus Aichach-Untergriesbach:

Ja, diesen Sonntag werden wir einmal mit unseren Kindern hingehen. Sonntags darf man auch mit Kinderwagen rein, es gibt einen extra Container zum Wickeln der Kinder, und man bekommt überall gut Platz. Um drei Uhr sind wir wieder weg. Die Abendgaudi nehmen wir gar nicht mit. Mein Mann ist ein leidenschaftlicher Wiesngänger. Jetzt war er zwei Jahre auf Entzug. Deshalb ist er jetzt schon ganz heiß.

Helmut Wagner aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Helmut Wagner aus Aichach:

Ich war schon seit Jahren nicht mehr auf dem Oktoberfest. Mir ist der Trubel zu groß. Dann darf man nichts trinken, und mit dem Auto ist es schwierig, in der Stadt zu parken. Im Fernsehen werde ich mir den Einzug und den Trachtenzug ansehen. In meiner Jugend war ich gerne dort. Ich bin ja ein Münchener. Das Teufelsrad hat mir gefallen. Da konnte man sich Stunden aufhalten und Gaudi haben.

Andreas Busch aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Andreas Busch aus Aichach:

Eigentlich war es nicht geplant, dass wir auf das Oktoberfest gehen. Aber wir bekommen Besuch aus dem Norden, und die wollen gerne hin. Deshalb werden wir uns dort treffen. Wahrscheinlich werden wir uns nicht lange auf der Wiesn aufhalten. Andererseits ist heuer wieder die Oide Wiesn. Da ist es vielleicht angenehmer als auf dem Oktoberfest. Da würde ich mich schon mit einem Freund treffen wollen.

Jamil Parwaz aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Jamil Parwaz aus Aichach:

Das Oktoberfest interessiert mich nicht. Ich trinke schon seit Jahren keinen Alkohol mehr. Und was wäre das Oktoberfest ohne Alkohol? Also ist es für mich nichts. Die Fahrgeschäfte reizen mich gar nicht. Im Internet sehe ich mir immer gerne Bilder und Videoclips an, wie es so zugeht und wie viele Leute rumtorkeln. Was ich immer faszinierend finde, ist, wie manche Leute sich auf der Wiesn in Schale werfen.