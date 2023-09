Aichach

Umfrage in Aichach: Gehen Sie auf die Wiesn?

Jetzt ist es wieder so weit: In München beginnt das Oktoberfest.

Von Manfred Zeiselmair

"O'zapft is!": In München wird am Samstag das Oktoberfest eröffnet. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt, ob sie das Fest besuchen.

Manche haben es schon sehnlich erwartet: In München beginnt am Samstag das Oktoberfest. Los geht es mit dem Einzug der Wiesnwirte und dem Bieranstich im Schottenhamel-Festzelt. Gefeiert wird 18 Tage lang bis 3. Oktober. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen: Gehen Sie auf die Wiesn? Gisela Schremmer aus Pöttmes-Ebenried. Foto: Manfred Zeiselmair Gisela Schremmer, Pöttmes-Ebenried: Aus Tradition besuche ich mit meinem Aichacher Gwandhaus-Personal schon seit Jahren die „Oide Wiesn“ auf dem Oktoberfest, und zwar immer am ersten Montag. Da trifft man noch echte Münchner. Ich liebe die dortige traditionelle bayerische Küche, zum Beispiel Saures Lüngerl. Auch die Musik im Zelt ist authentischer. Nach dem Essen ist eine Runde auf dem historischen Karussell Pflicht. Und danach geht's zur Nachspeise noch ins Weinzelt. Petra Dominke aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair Petra Dominke, Aichach: Ich war schon seit etwa 20 Jahren nicht mehr auf dem Oktoberfest. Aber heuer haben mein Mann und ich ein befreundetes Paar aus dem Ruhrgebiet zu einem gemeinsamen Besuch eingeladen. Die beiden waren noch nie auf der Wiesn. Wir haben für den Tag der Deutschen Einheit einen Platz im Schottenhamel-Zelt bekommen. Natürlich gehen mein Mann und ich in Tracht. Ich weiß allerdings noch nicht, welches meiner drei Dirndl ich anziehen werde. Frank Hartmann aus Aichach-Oberbernbach Foto: Manfred Zeiselmair Frank Hartmann, Aichach-Oberbernbach: Ein bis zwei Besuche auf dem Oktoberfest sind für mich ein Muss, und zwar seit vielen Jahren schon. Das ist Tradition und gehört einfach dazu. In diesem Jahr ist es für mich aber was Besonderes: Ich wurde von einem Spezl ins Schützenzelt eingeladen. Dort findet das Gauschießen statt. Wir haben für vier Paare reserviert. Natürlich drehen wir zwischendurch eine Runde über das Gelände. An den Fahrgeschäften habe ich aber kein großes Interesse. Sabrina Beck aus Petersdorf-Willprechtszell Foto: Manfred Zeiselmair Sabrina Beck aus Petersdorf-Willprechtszell: Ich war noch nie im Oktoberfest, werde es vermutlich auch in Zukunft nicht besuchen. Da sind mir einfach zu viele Menschen. Außerdem finde ich es zu teuer. Ein Besuch mit unseren drei Kindern würde uns wahrscheinlich weit mehr als einhundert Euro kosten. Ich glaube schon, dass ich traditionsbewusst bin, bevorzuge aber eher kleinere Brauchtums-Veranstaltungen in der Region. Da dürfen meine beiden Töchter dann ihre Dirndl tragen.

