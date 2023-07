Umfrage in Aichach: Gehen Sie aufs Aichacher Volksfest?

In diesem Jahr ist das Volksfest zum ersten Mal auf fünf Tage verkürzt. Freuen sich die Menschen auf das Fest? Das wollten wir bei unserer Umfrage wissen.

Das Aichacher Volksfest läuft seit Donnerstagabend. Diesmal ist vieles neu. Erstmals ist die Aichacher "Wies'n" auf fünf Tage verkürzt. Außerdem bindet Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz Vereine bei der Bewirtung ein. Wie reagieren die Menschen auf das Angebot? Wer freut sich auf das Volksfest? Wer geht hin? Das wollten wir von Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz wissen.

Peter Zimmermann, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Peter Zimmermann, Aichach: Für mich als Aichacher ist ein Volksfestbesuch selbstverständlich. Ich treffe mich dort wieder mit Freunden, und zwar voraussichtlich an zwei Abenden. Am Sonntag hole ich vielleicht für mich und meine beiden Töchter einen leckeren Steckerlfisch nach Hause. Die Bierzeltrede von unserem Ministerpräsidenten möchte ich auch gerne miterleben – wenn er schon mal da ist. Gerne würde ich ihm auch die ein oder andere kritische Frage stellen.

Margret Wünsch, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Margret Wünsch, Aichach: Mein Mann und ich freuen uns – wie in jedem Jahr – aufs Aichacher Volksfest. Wir wohnen ja ganz in der Nähe des Festplatzes. Uns macht die Lautstärke nichts aus. Im Gegenteil, wir genießen die ausgelassene Stimmung. Es geht ja immer sehr friedlich zu. Meistens sind wir an zwei Abenden vor Ort. Den traditionellen Einzug schauen wir uns fast jedes Jahr an, und zwar meist vom Eiscafé am Stadtplatz aus.

Helmut Schiller, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Helmut Schiller, Aichach: In diesem Jahr hat sich ja einiges geändert beim Aichacher Volksfest. Dass es heuer nur fünf Tage dauert, finde ich vollkommen ausreichend. Ich meine, dass dann vielleicht auch mehr los ist im Bierzelt. Ich werde mit meiner Frau wieder zum Seniorennachmittag kommen. Dort treffen wir uns immer mit Bekannten. Ich bin gespannt, ob die Zusammenarbeit zwischen Festwirt und den Vereinen beim Ausschank so funktioniert wie geplant.

Renate Freier, Inchenhofen Foto: Manfred Zeiselmair

Renate Freier, Inchenhofen: Ich bin eigentlich überhaupt kein Volksfest-Gänger. Seit wir Enkelkinder haben, schaut das etwas anders aus. Da musste ich mit den Älteren auch schon mal am Kindernachmittag Autoscooter fahren. Auch heuer werden wir eventuell mit unserem Sohn und den beiden jüngeren Enkeltöchtern zum Kindernachmittag kommen. Ein Besuch mit Freunden im Bierzelt ist bisher nicht geplant, könnte aber spontan geschehen.

