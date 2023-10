Umfrage in Aichach: Genießen Sie den Sommer, der nicht endet?

Es ist Oktober, aber es ist noch warm. Geht der Sommer gar nicht zu Ende? Wir haben Passanten in Aichach gefragt, was sie darüber denken.

Das Freibad in Aichach hat zwar schon seine Pforten geschlossen, doch die Badeseen sind immer geöffnet: Auch jetzt im Oktober ist dort noch was los. Der Sommer scheint in die Verlängerung zu gehen. Die ganze nächste Woche sollen die Temperaturen noch um die 20 Grad Celsius pendeln. Genießen Sie das oder macht Ihnen das Sorgen? Das wollten wir von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen.

Gabi Dietrich, Aichach-Ecknach Foto: Manfred Zeiselmair

Gabi Dietrich, Aichach-Ecknach: Ich möchte mich eigentlich als Sonnenanbeterin bezeichnen. Aber in diesem Jahr mache ich mir um den nicht enden wollenden Sommer schon meine Gedanken. Wir waren am vergangenen Wochenende in Südtirol beim Wandern: Täglich 30 Grad Anfang Oktober sind selbst für diese Region einfach zu warm. Man sieht auch bei uns, dass die Natur sehr unter der langen Trockenheit leidet. Der überall spürbare Klimawandel bereitet mir große Sorgen.

Josef Königbauer, Aichach-Sulzbach Foto: Manfred Zeiselmair

Josef Königbauer, Aichach-Sulzbach: Die Klimaveränderung macht sich in diesem Jahr besonders stark bemerkbar, und zwar in ganz Europa. Vielfach muss künstlich bewässert werden und das Grundwasser sinkt. Es ist einfach nicht normal, wenn es um diese Jahreszeit gar nicht oder nur sehr wenig regnet. Das spüren unsere Wälder und auch die Landwirtschaft, wo man immer mehr auf resistentere Bepflanzung setzt. Wir sollten versuchen, die Sonne als Energie besser zu nutzen.

Brigitte Nayda, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Brigitte Nayda, Aichach: Der Sommer war in diesem Jahr wirklich endlos lang und die andauernde Hitze war für mich sehr belastend. Es macht mir Angst, dass wir keinen richtigen Winter mehr bekommen. Ich war als junges Mädchen mal am Großglockner-Gletscher. Als ich im Sommer nach Jahrzehnten wieder dort war, bin ich richtig erschrocken, wie der Permafrost zurückgegangen ist und die Natur sich verändert hat. Mein Mann kommt aus dem Harz. Dort sind vom Wald nur noch dürre Stecken zu sehen.

Michael Wollmann, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Michael Wollmann, Aichach: Als Genussmensch freue ich mich natürlich sehr über die Sonne, die jetzt schon wochenlang für trockenes Wetter sorgt. Aber auch ich mach’ mir große Sorgen über unsere Klimaveränderung. Die Land- und Forstwirte leiden sehr darunter. Ich finde es zum Beispiel sehr ungewöhnlich, dass wir zur Wiesn-Zeit keine Schwammerl mehr in unseren Wäldern finden, weil es zu trocken ist. In unserer Region kommt Gott sei Dank immer noch frisches Wasser aus dem Hahn. Aber das könnte schnell anders werden.