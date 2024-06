Umfrage in Aichach: Haben Sie auch Probleme mit Mücken?

Die vom Hochwasser übrig gebliebenen Tümpel und Pfützen sind die idealen Brutstätten für Schnacken. Auch in Aichach bleiben die Menschen nicht verschont.

Wegen der zahlreichen Regenfälle und den heftigen Überschwemmungen in Bayern droht schon jetzt eine Mückenplage. Die Witterung ist feucht und die Temperaturen hoch. Beste Bedingungen für Stechmücken und ihre Larven. Auch große Seen wie der Bodensee oder der Ammersee sind stark betroffen. Wir haben am Aichacher Stadtplatz nachgefragt, ob auch hier schon erste Auswirkungen zu spüren sind.

Elena Krammer aus Aichach haben die Moskitos im Wald regelrecht aufgefressen Foto: Philipp Holzhey

Elena Krammer, Aichach: Daheim habe ich davon bisher nicht allzu viel mitbekommen. Aber heute Morgen im Wald haben sie mich regelrecht aufgefressen. Meine Schwiegermama legt immer Kupfergeld auf den Tisch, um die Mücken zu vertreiben. Ob das aber wirklich hilft, weiß ich nicht.

Ellen Matyssiak aus Aichach wurde von den Schnaken regelrecht überfallen. Foto: Philipp Holzhey

Ellen Matyssiak, Aichach: Wir wohnen am Stadtpark nahe am Wasser und werden seit ein paar Tagen fast schon überfallen von den Mücken. Die sind total aggressiv dieses Jahr. Mit den Kindern können wir aber nicht einfach mit irgendetwas herum sprühen, um sie zu vertreiben.

Tobias Gast aus Aichach bleibt von den Moskitos meistens verschont. Foto: Philipp Holzhey

Tobias Gast, Aichach: Eigentlich werde ich meistens von den Mücken verschont, heute Morgen hat mich aber direkt eine gestochen. An der Paar, wo wir wohnen, und an der Ecknach ist es eigentlich immer schlimm, aber die sind sonst nicht so aggressiv wie dieses Jahr.

Gerd Mischler aus Fuchstal bei Landsberg erwartet dieses Jahr einen Bremsensommer. Foto: Philipp Holzhey





Gert Mischler, Fuchstal bei Landsberg: Ich erwarte im Wald dieses Jahr einen Bremsen-Sommer. Die sind schon sehr früh unterwegs gewesen. Wenn ich gestochen werde, nutze ich gerne Hitzestifte. Etwa dreimal muss man den Schmerz dann aushalten und dann ist es vorbei. Meine Hündin Rala blieb bisher verschont.

Magyar Viszla Rüde Barat aus Aindling hat vermehrt mit Zecken und Moskitos zu kämpfen. Gerade im Wald beim Gassigehen. (Quelle: von Hundebesitzerin genehmigt.) Foto: Philipp Holzhey

Barát, Magyar Vizsla Rüde, Aindling (Die Besitzerin erzählt aus Sicht des Hundes): Im Wald beim Gassigehen ist es dieses Jahr sehr extrem mit den Mücken. Die stören auch uns Tiere ganz schön. Außerdem gibt es sehr viele Zecken und mein Frauchen muss nach dem Spaziergang immer kontrollieren, ob ich welche mitgebracht habe.