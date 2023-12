Umfrage in Aichach: Haben Sie einen Christbaum zu Hause?

Lametta, Kugeln und Lichterketten: Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie einen Weihnachtsbaum aufstellen – und wo der herkommt.

Weihnachten steht vor der Tür, die letzten Geschenke werden besorgt, die Weihnachtslieder laufen im Radio auf Hochtouren. Aber stellt man jetzt einen Christbaum auf oder nicht? Und wenn ja, wo kommt der her – und sind die Nadeln echt oder aus Plastik? Wir haben uns am Aichacher Stadtplatz umgehört, wie es Passantinnen und Passanten in diesem Jahr mit dem Weihnachtsbaum halten.

Sonja Seifert aus Friedberg verbringt die Feiertage mit ihrem Mann am Tegernsee. Dorthin nehmen sie einen Aichacher Christbaum mit. Foto: Manfred Zeiselmair

Sonja Seifert, Friedberg: Ich verbringe die Weihnachts-Feiertage mit meinem Mann wieder am Tegernsee. Wir haben dort am Campingplatz einen Wohnwagen-Stellplatz. Ein Aichacher Christbaum kommt natürlich mit. Den Zwei-Meter-Baum haben wir uns am Volksfestplatz besorgt. Er wird am 23. Dezember mit Kugeln und Lichterkette dekoriert. An Heiligabend feiern wir mit zwei befreundeten Paaren. Mittags wird draußen ein kleiner Weihnachts-Stand mit Glühwein und Bratwürstl aufgebaut. Am Abend im Wohnwagen gibt's Rouladen mit Spätzle und Blaukraut.

Rudi Heinrich aus Aichach stellt jedes Jahr einen Christbaum aus dem eigenen Garten auf. Foto: Manfred Zeiselmair

Rudi Heinrich, Aichach: Unser Christbaum kommt, wie schon im vorigen Jahr, aus dem eigenen Garten. Ich habe vor acht Jahren auf unserem Kobas-Grundstück in Aichach-Nord fünf Nordmannstannen und zwei Tannen-Anflüge aus dem Schwarzwald gepflanzt. Die sind jetzt alle zwischen zwei und zweieinhalb Meter groß und wunderschön gewachsen. Die zwei größten werde ich einen Tag vor Heiligabend ernten. Einer ist für meinen Sohn und seine Familie, der andere für unser Wohnzimmer bestimmt.

Cilly Huber aus Ecknach hat ihren Christbaum bereits besorgt. Einen künstlichen Baum will sie nicht. Foto: Manfred Zeiselmair

Cilly Huber, Aichach-Ecknach: Wir haben unseren Christbaum letzte Woche am Aichacher Freibad gekauft. Er ist stattliche zweieinhalb Meter groß und kommt aus Haunswies. Ein künstlicher Baum kommt mir nicht ins Haus. Mein Mann kümmert sich wie jedes Jahr um das Aufstellen und das Schmücken mit Kugeln und zwei Lichterketten. Es ist mir sehr wichtig, dass der Baum mit ganz vielen Lämpchen leuchtet. Das Einzige, worum ich mich kümmern muss, ist das Umwickeln mit Silberdrahtgewebe und einer langen, feinen silberfarbenen Stoffbahn.

Georg Birkmeir aus Schönleiten sucht gemeinsam mit seinem Bruder sowie ihrer Mutter und Tante einen Christbaum aus – vermutlich im Aichacher Freibad. Foto: Manfred Zeiselmair

Georg Birkmeir, Schönleiten: Bei unserer Familie ist der Christbaumkauf immer eine besondere Zeremonie. Mein Bruder aus Ecknach und ich werden, zusammen mit unserer Mutter und der Tante, unsere vier Bäume wieder gemeinsam aussuchen. Hierfür geht's – mit Anhänger – an diesem Wochenende vermutlich nach Aichach zum Freibad. Für meine Frau und mich muss es schon ein g'standener Baum sein, koa "Hungaleida". Der wird dann wie jedes Jahr von meiner Tochter und der Frau im Wohnzimmer aufgebunden.

