Umfrage in Aichach: Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke?

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Frage, was man seinen Lieben schenken will. Die einen haben ihre Weihnachtseinkäufe schon erledigt, andere sind noch auf der Suche. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie ihre Geschenke schon alle haben und ob sie eher im Einzelhandel oder im Internet einkaufen.

Tizian Eisenmeir, Aichach-Griesbeckerzell

Tizian Eisenmeir, Aichach-Griesbeckerzell

Ich habe schon alle meine Geschenke. Ab November fange ich schon damit an, sie zu kaufen. Dafür mache ich mir das ganze Jahr über Notizen, was ich wem schenken will. Das Einkaufen erledige ich dann sowohl online als auch direkt in den Geschäften. Das hängt jeweils davon ab, was gerade gut aussieht oder wie der Preis ist. Entsprechend entscheide ich dann, wo ich einkaufe. Ich bin niemand, der auf den letzten Drücker einkauft.

Christine Göttler, Altomünster

Christine Göttler, Altomünster

Ich habe schon alle Geschenke für Weihnachten. Wenn mir etwas unterm Jahr ins Auge sticht, dann kaufe ich das. Ich weiß ja, wen ich beschenken möchte und mache ganz wenig Sachen auf den letzten Drücker. Teilweise habe ich das schon ein halbes Jahr auf Vorrat. Ich kaufe eher in Geschäften ein, weil ich mich ja von den Dingen überraschen lasse, die ich zufällig sehe. Außer, wenn jemand einen speziellen Wunsch hat. Dann kaufe ich das im Internet.

Gerald Herzog, Dasing

Gerald Herzog, Dasing

Es hat mich einiges an Kopfzerbrechen gekostet, bis mir eingefallen war, was ich schenken könnte. Die meisten Leute haben ja schon alles. Geschenke müssen nicht unbedingt einen praktischen Zweck haben. Die meisten Geschenke habe ich inzwischen zusammen. Zwei fehlen noch, aber da habe ich auch noch keine Idee, was ich schenken könnte. In Geschäften habe ich nichts gefunden, aber durch Zufall habe ich online etwas entdeckt.

Philipp Meinhardt, Aichach

Philipp Meinhardt, Aichach

Ich bin schon komplett fertig, weil ich das schon unter dem Jahr mache. Ich höre immer hin, was jemand sagt, das er braucht. Unterm Jahr ist vieles auch günstiger. Elektronik zum Beispiel wird zum Jahresende teurer. Wir wollen immer persönliche Geschenke machen. Teils kaufe ich online ein, teils in Läden. Beruflich bin ich viel unterwegs und nehme dann von überall immer etwas mit. Das macht ein Geschenkeset vollkommen.