Aichach

12:20 Uhr

Umfrage in Aichach: Haben Sie schon ihren Christbaum gekauft?

Für viele Menschen gehört der Christbaum einfach zu Weihnachten dazu. Wir haben uns dazu in Aichach umgehört.

Plus Er gehört an Weihnachten einfach dazu: der Christbaum. Wir wollten von den Menschen am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie schon einen Baum besorgt haben.

Von Gerlinde Drexler

Ein eigener Christbaum gehört für viele Menschen im Wittelsbacher Land zu Weihnachten dazu. Festlich geschmückt mit Kerzen, Kugeln, Engeln oder Sternen stehen die Christbäume in vielen Wohnzimmern im Landkreis. Wir wollten von Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie ihren Christbaum schon gekauft haben und wann und wie sie ihn in diesem Jahr schmücken werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

