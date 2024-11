Umfrage in Aichach: Haben Sie schon Plätzchen gebacken?

Der erste Schnee ist gefallen, die Häuschen für den Christkindlmarkt auf dem Stadtplatz werden aufgebaut und auch der Weihnachtsbaum steht schon. Und der erste Advent steht vor der Tür. Höchste Zeit also, um mit dem Plätzchenbacken zu beginnen? Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz gefragt, wie weit sie mit den Vorbereitungen für das weihnachtliche Backen sind.

Icon Vergrößern Elisabeth Schlaphof, Aichach-Unterschneitbach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Elisabeth Schlaphof, Aichach-Unterschneitbach Foto: Gerlinde Drexler

Elisabeth Schlaphof, Aichach-Unterschneitbach

Ich backe ganz wenig. Das höchste ist ein Apfelbrot, von dem ich Scheibchen für Scheibchen herunterschneiden kann. Ansonsten esse ich alle Plätzchen, die die Leute gebacken haben. Ich esse zwar gerne hier und da mal ein Plätzchen, aber ich war noch nie eine große Weihnachtsbäckerin. Meine Lieblingssorte sind die Aachener Printen. Ich kaufe aber immer die ohne Schokolade.

Icon Vergrößern Heidi Schmidt, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Heidi Schmidt, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Heidi Schmidt, Aichach

Letztes Wochenende habe ich mit dem Backen angefangen. Aber nur zwei Sorten. Wie viele Sorten es insgesamt werden, kommt im Laufe des Advents auf. Es hängt davon ab, wie viel Lust ich habe und wie viel ich nachbacken muss. Meistens sind die Vanillekipferl schnell weg. Butterplätzchen sind auch sehr beliebt. Bis Weihnachten haben sich alle satt gegessen an Plätzchen.

Icon Vergrößern Erich Gerstlacher, Obergriesbach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Erich Gerstlacher, Obergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Erich Gerstlacher, Obergriesbach

Ja, freilich, bei uns wird schon gebacken. Das machen meine Frau, die Enkelkinder, wenn sie da sind, und meine Tochter. Nächste Woche werden wir anfangen. Meine Frau backt zehn bis zwölf verschiedene Sorten. Da sind auch welche mit kandierten Veilchen dabei. Nougatmützerl und Vanillekipferl sind immer gefragt. Am besten schmecken die Plätzchen in der Adventszeit.

Icon Vergrößern Sophie Kopfmüller, Schrobenhausen Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Sophie Kopfmüller, Schrobenhausen Foto: Gerlinde Drexler

Sophie Kopfmüller, Schrobenhausen

Nächste Woche fange ich mit dem Backen an. Als erstes Spitzbuben und dann noch einfaches Buttergebäck. Mehr nicht, weil mein Mann Diabetes hat. Als die Kinder noch klein waren, habe ich immer für meine Schwester mitgebacken. Das waren immer mindestens acht Sorten. An Advent kommen meine Enkel und dann richte ich für jeden ein Doserl mit Plätzchen her.