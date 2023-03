Aichach

vor 53 Min.

Umfrage in Aichach: Ist die 40-Stunden-Woche noch zeitgemäß?

Plus Laut einer Studie sind Mitarbeiter in einer Vier-Tage-Woche ausgeruhter. Aber können wir uns das auch leisten? Was Passanten am Aichacher Stadtplatz sagen.

Von Gerlinde Drexler

Laut einer britischen Studie sind Mitarbeiter bei einer Vier-Tage-Woche ausgeruhter und motivierter und es gibt weniger Fehltage. Weniger zu arbeiten und dafür mehr Freizeit zu haben, wünschen sich immer mehr Berufstätige. Manche würden dafür sogar Lohneinbußen in Kauf nehmen. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob die 40-Stunden-Woche noch zeitgemäß ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

