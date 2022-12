Umfrage in Aichach: Schauen Sie das Fußball-WM-Finale?

Wer gewinnt: Argentinien oder Frankreich? Und wen interessiert das WM-Endspiel in diesem Jahr überhaupt? Das haben wir die Menschen in Aichach gefragt.

Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bringt zahlreiche Menschen zum Nachdenken. Es wird viel über die Menschenrechtsverletzungen dort diskutiert. Für einige war klar: Sie boykottieren die WM, indem sie sie nicht im Fernsehen anschauen. Doch ob man nun eingeschaltet hat oder nicht: So gut wie jeder weiß, dass Deutschland bereits in der Gruppenphase rausgeflogen ist. Schlechte Reputation und Heimmannschaft raus – schauen Sie trotzdem das WM-Finale am Sonntag? Wir haben Leute in Aichach danach befragt.

Rita Wiedholz aus Inchenhofen Foto: Manfred Zeiselmair

Rita Wiedholz, Inchenhofen: Ich war noch nie ein Fußballfan. Deshalb habe ich bisher kein einziges WM-Spiel gesehen und werde mir auch das Endspiel nicht anschauen. Ich weiß nur, dass es Argentinien geschafft hat. Aber gegen wen? Keine Ahnung. Frankreich?

Jürgen Schörnig aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Jürgen Schörnig, Aichach: Bei der WM sollte der Sport und nicht die Politik im Vordergrund stehen. Darum werde ich mir auch das Endspiel mit meiner Frau anschauen. Ich habe die meisten Spiele der vermeintlichen Favoriten gesehen. Deshalb lautet mein WM-Tipp: Argentinien.

Franz Ziegler aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Franz Ziegler, Aichach: Das WM-Endspiel werde ich auf keinen Fall verpassen - nach dem Ausscheiden der Deutschen ohne Emotionen. Meine Sympathien gehören Frankreich. Auch, weil sich Messi und seine Argentinier nach dem Sieg gegen die Niederländer sehr unfair verhalten haben.

Manfred Meßmer aus Hollenbach Foto: Manfred Zeiselmair

Manfred Meßmer, Hollenbach: Als ehemaliger aktiver Fußballer hab ich so gut wie alle Spiele verfolgt. Natürlich werde ich mit der Familie auch das Endspiel anschauen. Mein Tipp: Frankreich wird Weltmeister. Die haben mit Mbappé und Dembélé einfach den besseren Sturm.

