Aichach

vor 34 Min.

Umfrage in Aichach: Schauen Sie sich die Olympischen Spiele an?

Plus Die Olympischen Winterspiele in China sind umstritten. Wir haben Menschen in Aichach gefragt: Schauen Sie sich die Wettkämpfe an oder boykottieren Sie sie?

Von Gerlinde Drexler

Am Freitag haben in China die Olympischen Winterspiele begonnen. Aus der Bundesrepublik Deutschland reist kein Politiker nach Peking. Wie andere Staaten auch, boykottiert die deutsche Politik die Spiele wegen der Menschenrechtsverletzungen in China. Doch wie halten es die Zuschauer vor dem heimischen Fernsehbildschirm? Das haben wir Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen