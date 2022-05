Umfrage in Aichach: Wie gefällt's Ihnen auf der Wila?

Bei der Leistungs- und Verkaufsschau Wila präsentieren sich bis Sonntag 75 Aussteller auf dem Volksfestplatz. Wir haben Besucher gefragt, wie ihnen die Wila gefällt.

Nach drei Jahren Pause öffnete am Freitag die Leistungs- und Verkaufsschau im Wittelsbacher Land (Wila) auf dem Volksfestplatz in Aichach wieder ihre Pforten. Corona sorgte für eine Verschiebung. 75 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen sind vertreten. Wir wollten von Besucherinnen und Besuchern wissen, warum sie die Ausstellung besuchen, wie sie ihnen gefällt und ob sie sich für ein besonderes Thema interessieren.

Edmund Häßler aus Biberbach wollte mal sehen, was es auf der Wila gibt. Foto: Gerlinde Drexler

Edmund Häßler aus Biberbach: Wir wollten einfach mal sehen, was es gibt. Was alles so angeboten wird. Gott sei Dank geht es wieder, dass man irgendwo hingehen kann und die Firmen wieder ausstellen dürfen. Wir haben uns nichts Besonderes vorgenommen, sondern wollen einfach sehen, was auf der Wila so angeboten wird, wie viele Aussteller da sind und welche Produkte es gibt.

Maria Grimm aus dem Hollenbacher Ortsteil Mainbach interessiert, was es Neues gibt. Foto: Gerlinde Drexler

Maria Grimm aus Mainbach (Gemeinde Hollenbach): Mir hat die Wila sehr gut gefallen. Auch wenn sie nicht so groß ist. Es ist mal wieder etwas nach der langen Zeit, wo man mal wieder rauskommt. Da hat sich jeder danach gesehnt. Ich wollte einfach über die Ausstellung drüber schauen. Brauchen tue ich nichts. Da bin ich mit allem versorgt. Aber es hat mich interessiert, ob es etwas Neues gibt.

Klara Wagner aus Kühbach wollte wissen, was es an Gewerbe im Aichacher Raum gibt. Foto: Gerlinde Drexler



Klara Wagner aus Kühbach: Mir gefällt die Ausstellung eigentlich ganz gut; mal zu sehen, was es alles an Gewerbe im Aichacher Raum gibt. Ich habe bei Gewinnspielen mitgemacht, Popcorn gewonnen und auch schon Pralinen geschenkt bekommen. Es ist interessant durchzuschlendern, Leute zu treffen und einfach mal zu schauen, was es gibt. Ein bisschen Neugierde ist auch dabei.

Josef Sterl aus Griesbeckerzell (Stadt Aichach) hat sdie Wila gefallen. Foto: Gerlinde Drexler

Josef Sterl aus Aichach-Griesbeckerzell: Das Freigelände mit der Autoschau hat mir gefallen. Innen im Ausstellungszelt gefällt es mir auch. Die Aussteller haben freundliche Gesichter. Ich möchte mich auf der Ausstellung ganz allgemein informieren, welche Produkte ausgestellt sind. Also einfach über Neuigkeiten oder neue Produkte. Einen besonderen Schwerpunkt habe ich nicht.

