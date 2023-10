Umfrage in Aichach: Sind Sie am Samstag bei der Museumsnacht?

Am Samstagabend lockt die Museumsnacht wieder viele Menschen aus der Stadt und dem Umland in die Aichacher Innenstadt.

Die Museumsnacht in Aichach hat sich über die Jahre zu einem Publikumsmagneten entwickelt: kostenlose Kulturveranstaltungen mit Konzerten, Theater im San-Depot (Volkstheater: "Der eingebildete Kranke") und Ausstellungen, eine beleuchtete Stadt und beliebter Treffpunkt. Sind Sie am Samstagabend ab 18 Uhr dabei? Das wollten wir von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen.

Anneliese Brunner, Sielenbach Foto: Manfred Zeiselmair

Anneliese Brunner, Sielenbach Ich war schon einige Male bei der Museumsnacht unterwegs und immer begeistert. Zuletzt hat mich die JVA-Führung sehr beeindruckt. Heuer würde ich gerne mal eine Runde mit dem Nachtwächter und/oder der Stadthexe drehen, wenn's zeitlich passt. Auch das Stadtmuseum und die Ausstellungen im Rathaus, Köglturm und San-Depot interessieren mich. Ich hoffe, dass ich auch meinen Mann davon überzeugen kann und er mich begleitet.

Hanni Mair, Aichach-Obermauerbach Foto: Manfred Zeiselmair

Hanni Mair, Aichach-Obermauerbach Mir tut es sehr leid, dass ich in diesem Jahr nicht zur Museumsnacht nach Aichach kommen kann. Wir sind eingeladen und können den Termin nicht verschieben. Es ist schon immer ein ganz besonderer Abend, weil an so vielen Punkten der Stadt kulturell was geboten ist. Ich genieße es immer sehr, wenn die Gebäude der Innenstadt so toll illuminiert sind. Außerdem trifft man immer so viele Leute zum Ratschen. Nächstes Jahr wollen wir wieder dabei sein.

Jürgen Schörnig, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Jürgen Schörnig, Aichach Ich freue mich auf die Aichacher Museumsnacht. Es ist toll, was die Stadt Aichach da kulturell auf die Beine stellt. Ich möchte mit meiner Frau zunächst den Jugendgottesdienst und danach das Konzert „Songs for Peace“ von Uli Mill und Janina Maria Schmaus in der Stadtpfarrkirche besuchen. Danach geht's irgendwohin zum Essen und dann schauen wir mal, wohin uns der Weg führt. Es ist ja einiges geboten in der Stadt.

Peter Meitinger, Aichach-Ecknach Foto: Manfred Zeiselmair

Peter Meitinger, Aichach-Ecknach Während der Museumsnacht trifft man viele Leute in der Stadt und kann sich so richtig durchratschen. Als Aichacher sind meine Frau und ich da selbstverständlich dabei. Wir möchten heuer auch wieder mal die JVA-Ausstellung besuchen und schauen, ob sich da was verändert hat. Zur Brotzeit werden wir bei den Freunden des Mittelalters am Feuerhaus vorbeischauen. Und danach wollen wir unbedingt bei der Aufführung des Aichacher Volkstheaters im San-Depot dabei sein.

