Umfrage in Aichach: Sind Sie froh, dass die Temperaturen sinken?

Nach der Hitze der vergangenen Tage soll es an diesem Wochenende kühler werden. "Endlich", sagen die einen, "schade" die anderen. Freuen Sie sich über die Abkühlung?

Fast zwei Wochen lang lagen die Temperaturen bei deutlich über 30 Grad Celsius. Die Eiscafés waren gut besucht, abends ließen die Menschen den Tag im Freien ausklingen. Weniger schön war die Hitze für Berufstätige, die ihre Arbeit teilweise unter extremen Bedingungen leisten mussten. Jetzt folgen erst mal einige kühlere Tage. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie sich über die Abkühlung freuen.

Anja Braun, Altomünster Foto: Gerlinde Drexler

Anja Braun, Altomünster:

Ich freue mich über die Abkühlung. Einfach, weil man in der Nacht wieder besser schlafen kann. Meinen beiden kleinen Kindern war die Hitze auch zu viel. Um gut durch die Hitze zu kommen, haben wir viel getrunken, sind mit den Kindern tagsüber viel im Haus geblieben und haben abends zum Abkühlen die Fenster aufgerissen. Mit dem kühleren Wetter werden wir wieder draußen aktiver sein.

Gerhard Bauer, Sielenbach Foto: Gerlinde Drexler

Gerhard Bauer, Sielenbach:

Ich bin froh, wenn die Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad sind. Weniger muss es für mich gar nicht sein. Wir haben in der Familie einen Swimmingpool. Das hilft, mit der Hitze umzugehen. Über die Abkühlung bin ich froh. Das Schlimme waren für mich die Schwankungen mit dem brutalen Rauf und Runter der Temperaturen. Da bekommt man auch in meinem Alter Kreislaufprobleme.

Johanna Sellmeier, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Johanna Sellmeier, Aichach:

Ich bin nicht der Hitzemensch. Mir bekommt sie nicht so gut. Aber ich bin immer traurig, wenn es rum ist, weil ich den Sommer so mag. Die große Hitze brauche ich aber nicht. Mit 20 Grad wäre es für mich eine gute Temperatur. Bei mir dauert der Sommer bis zum Schulanfang. Das ist schon immer so. Den Herbst mag ich auch, aber nicht die Kälte. Und die große Hitze brauche ich nicht.

Elke Poidinger, Aichach-Oberbernbach Foto: Gerlinde Drexler

Elke Poidinger, Aichach-Oberbernbach:

Ich habe nicht gerne mehr als 30 Grad. Man kriegt die Hitze ja gar nicht mehr aus der Wohnung raus. Beim Baden kann ich schon aus dem Wasser gehen und in der Sonne liegen. Daheim und beim Arbeiten empfinde ich die Hitze aber eher als Qual, weil man so schwitzt. 20 bis 25 Grad empfinde ich als angenehm. Da kann man was unternehmen. Ich bin froh, wenn es ein bisschen kühler wird.