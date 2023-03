Umfrage in Aichach: Sind Sie schon in Frühlingsstimmung?

Die Tage werden länger und die ersten Blumen sprießen wieder – und damit kehrt auch die Frühlingsstimmung zurück.

Die Temperaturen fahren heuer im März eher Achterbahn. Nach einem kurzen Wintereinbruch steigen sie jetzt wieder. Am Wochenende soll es frühlingshaft warm werden. In der Natur zeigt sich der Frühling schon länger. Primeln blühen, Tulpen treiben und morgens weckt einen wieder Vogelgezwitscher. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie schon in Frühlingsstimmung sind oder dem Wetter noch nicht so ganz trauen.

Elke Buchberger, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Elke Buchberger, Aichach: Den Frühjahrsputz habe ich schon erledigt. Da hat man Lust dazu, wenn man sieht, dass die Sonne scheint. Ich habe Tabula Rasa gemacht. Meine Rosen möchte ich als Nächstes zuschneiden. Das soll man angeblich machen, wenn die Forsythien blühen. Ich genieße das schöne Wetter und freue mich, dass man wieder ein bisschen draußen sitzen und Kaffee trinken kann. Ich hoffe, dass es so bleibt.

Josef Birndorfer, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Josef Birndorfer, Aichach: Im Garten habe ich schon losgelegt. Die ersten Sachen sind schon im Gewächshaus eingepflanzt und Radieschen habe ich auch schon ausgesät. Als Naturschützer bin ich viel in der Natur unterwegs. Man merkt an der Natur, dass der Frühling da ist. Es geht jetzt richtig los. Bald geht es los mit dem Krötensammeln und über die Straße tragen. Im April erwachen die Eidechsen aus dem Winterschlaf.

Tina Gerrer mit Hannah, Adelzhausen Foto: Gerlinde Drexler

Tina Gerrer und Hannah, Adelzhausen: Eigentlich ist meine Frühlingsstimmung noch ein bisschen verhalten. Ich weiß nicht wirklich, ob man die warmen Jacken schon wegpacken kann. Kürzlich wollte ich meine Winterreifen wechseln lassen. Die Werkstatt hat das aber noch nicht gemacht. Für die Kinder wäre es auch schöner, wenn das Wetter wärmer wird und sie sich nicht mehr so warm anziehen müssten. Die finden Pfützen aber auch toll.

Franzi Diez, Aichach-Gallenbach Foto: Gerlinde Drexler

Franzi Diez, Aichach-Gallenbach: Ich bin auf jeden Fall schon in Frühlingsstimmung. Bei uns in der Arbeit geht es los mit dem Vorbereiten von Fußballplätzen. Im Gemüsegarten geht es auch wieder los. Letzte Woche habe ich schon Radieschen gesät. Mit dem Fensterputzen habe ich auch schon angefangen. Es tut einfach schon richtig gut, wann alles langsam anfängt zu blühen. Dann weiß man: Jetzt geht es wieder aufwärts.

