Umfrage in Aichach: Sind Sie viel mit dem Rad unterwegs?

Viele Menschen haben das Radfahren für sich entdeckt, im Alltag, in der Freizeit, gemütlich oder sportlich. Eine gute Gelegenheit zum Radeln mit Rundumversorgung bietet die Radtourenfahrt des RSC Aichach am Sonntag. Die Strecken sind variabel und für große wie kleine Könner geeignet. Wir wollten von Passanten in Aichach wissen: Fahren Sie auch gerne Rad?

Thomas Junger, Ehekirchen Foto: Manfred Zeiselmair

Thomas Junker, Ehekirchen: Ich fahr' sehr gerne mit dem Rad, und zwar immer mit Helm. Seit ich im Ruhestand bin und mehr Zeit dafür habe, bleibt das Auto immer öfter stehen. So wie heute, denn ich bin mit meinem Mountainbike da. Ich hab' mich mit ehemaligen Polizei-Kollegen getroffen. Von Ehekirchen nach Aichach und zurück sind es rund 55 Kilometer. Auf dem Weg zurück mach' ich noch Halt im Hofladen Ainertshofen.

Gabi Lechner, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Gabi Lechner, Aichach: Bei einigermaßen gutem Wetter bin ich in Aichach immer mit dem Radl unterwegs, auch zum Einkaufen. Und zwar mit meinem alten Stadtradl ohne Strom. Mein Mann und ich haben uns vor zwei Jahren auch E-Bikes angeschafft. Die nutzen wir für längere Touren, die uns meistens durch unseren Landkreis führen. Für Juli haben wir eine Alpenüberquerung geplant, mit den E-Bikes auf der Alpe Adria von Salzburg nach Grado.

Otto Heizer, Gachenbach Foto: Manfred Zeiselmair

Otto Heizer, Kreisbrandrat, Gachenbach: Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer – und gerade mit dem geländegängigeren meiner beiden Rennradl unterwegs. Am Sonntag möchte ich mit einer Gruppe von etwa zehn Radlern auch wieder bei der Radtourenfahrt des RSC Aichach mitmachen. Wir wollen die 126-Kilometer-Strecke fahren. Ich war fast jedes Mal dabei, genauso wie bei der Spargeltour rund um Schrobenhausen und der Panoramatour in Windisch-Eschenbach.

Brigitta Eichinger, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Brigitta Eichinger, Aichach: Mein Mann und ich sind vor neun Jahren von Baindlkirch nach Aichach gezogen. Hier kann ich alles mit meinem praktischen E-Bike-Faltrad erledigen. In meinem riesengroßen, auf dem Gepäckträger montierten Einkaufskorb haben alle Einkäufe Platz. Wir haben uns die Falträder für unser Wohnmobil angeschafft. Sie sind leicht zu verstauen. Mit Wohnmobil und Fahrrädern ist man sehr flexibel. Wir fahren damit etwa zwei bis drei Mal im Jahr in Urlaub.