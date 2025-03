Umfrage in Aichach: Soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden?

Die mögliche künftige Koalition aus Union und SPD will die Bundeswehr finanziell stärken. Doch auch Personal fehlt massiv. Das Interesse an der Bundeswehr sinkt eher und es gibt zu wenige freiwillige Bewerberinnen und Bewerber. Wäre die Lösung für den Personalengpass, wieder die Wehrpflicht einzuführen? Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz nach ihrer Meinung dazu gefragt.

Lutz Gelfert, Aichach: Ich bin dafür, dass sie wieder eingeführt wird. Das hat noch keinem geschadet. Wer nicht an die Waffe will, kann ein soziales Jahr machen. Das sollte man ihnen zur Auswahl geben. Die freiwilligen Helfer im sozialen Dienst waren in Ordnung. Es bindet ein bisschen an den Staat. Nicht nur nehmen, sondern auch geben. Wenn man schon hier in Frieden aufwächst, kann man auch etwas dafür tun. Ich war zwei Jahre dabei und habe nur profitiert davon.

Josef Schweizer, Hollenbach-Igenhausen: Im Grunde wäre ich für die Wehrpflicht oder ein soziales Jahr. Welches von beiden, wäre mir egal. Wir waren 15 Monate lang Soldaten, aber ein Jahr schadet auch keinem. Egal, ob es Mann oder Frau ist. Vom sozialen Standpunkt her wäre ich für den Wehrdienst. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute die sozialen Gesichtspunkte so mitbekommen. Wir würden auch Soldaten brauchen, aber es schadet keinem, wenn er was Soziales macht.

Peter Zimmermann, Aichach: Die Wehrpflicht sollte auf jeden Fall wieder eingeführt werden. Das ist in den Zeiten, in denen wir leider leben müssen, unabdingbar, meiner Meinung nach. Diese Angst, dass Putin angeblich was gegen die Nato hat, ist völlig unbegründet. Aber wenn wir Wehrpflicht hätten, dann wären die jungen Männer und Frauen in der Lage, für unsere Heimat da zu sein und uns zu verteidigen. Was hoffentlich nie eintritt.

Angelika Gärtner, Schrobenhausen: Wehrpflicht finde ich schon gut, aber im Rahmen. Also nicht so aufwendig. Wenn es zu einem Krieg kommen sollte, dann können wir zwischen den Russen und den Amis nichts zerreißen. Als die Wehrpflicht wegfiel, sind viele in den Pflegedienst gegangen. Das war sehr gut. Wenn es eine Wehrpflicht geben würde, sollten Verweigerer wieder soziale Dienste wählen können. Beides wäre gut, damit sie Werte wieder schätzen lernen.

