Umfrage in Aichach: Stürzen Sie sich am Wochenende ins Faschingstreiben?

Am Samstag lädt die Paartalia zum Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz. Am Sonntag findet der Faschingsumzug in Griesbeckerzell statt. Feiern Sie mit?

Am Wochenende geht es rund. Der Fasching dominiert bei den Veranstaltungen. Los geht es mit dem großen Faschingstreiben der Paartalia, die in ihrer Jubiläumssaison den Aichacher Stadtplatz in eine Faschingsmeile verwandelt. In Griesbeckerzell windet sich am Sonntag der Gaudiwurm durch die Ortsmitte. Auch im Umland finden Faschingsumzüge oder -sitzungen statt. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie beim Faschingstreiben dabei sind.

Nadine Brzenska, München Foto: Gerlinde Drexler

Nadine Brzenska, München: Ich bin selbst an diesem Wochenende nicht unterwegs. Aber ich finde es schön, dass es Faschingsveranstaltungen gibt. Weil die Leute dabei ihren Spaß haben und lustig sind. Das Miteinander ist wichtig, und das gibt es vor allem in der Faschingszeit. Da können die Leute es zeigen. Sonst hat man oft den Eindruck, dass es nicht mehr gewünscht ist, Spaß am Leben zu haben.

Brigitte Steppich, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Brigitte Steppich, Aichach: Wir wurden am Donnerstag beim Weiberfasching von den Hexen im Lokal mit dem Hexentanz überrascht. Das hat uns auf den Fasching eingestimmt. Mein Mann und ich werden am Samstag zum Gardetreffen am Stadtplatz gehen und das Treiben beobachten. Aber maskieren werden wir uns nicht. Zum Faschingsumzug nach Zell werden wir nicht gehen. Da ist mir altersbedingt zu viel los.

Barbara Maletz, Markt Schwaben Foto: Gerlinde Drexler

Barbara Maletz, Markt Schwaben: Mein Interesse an Fasching tendiert gegen Null. Ich gehe nicht zu Veranstaltungen, freue mich aber, wenn mir, wie hier in Aichach an Weiberfasching, die Hexen über den Weg laufen. Im Fernsehen sehe ich mir auch keine Faschingsumzüge an. Die Sitzung aus Veithöchheim ist das Einzige, das ich mir ansehe. In jungen Jahren hatte ich an Fasching mehr Interesse. Da habe ich auch meinen Mann kennengelernt.

Franz Müller, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Franz Müller, Aichach: Ich halte mich beim Fasching total zurück und ignoriere ihn komplett. Wir sind das ganze Jahr über lustig. Dafür brauchen wir keinen Fasching. Es ist für mich in Ordnung, wenn andere das machen. Als wir noch jünger waren, haben wir schon ein paar Faschingsbälle mitgemacht. Aber irgendwann ist das nicht mehr interessant. Das gilt für den Fasching am Stadtplatz genauso wie für den Zeller Umzug.