Umfrage in Aichach: Treiben Sie noch Wintersport?

Schneemangel, Klimaschutz, Energiekrise: Das alles macht vor dem Wintersport nicht halt. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt: Gehen Sie Ski fahren?

In der Weihnachtszeit machten zu hohe Temperaturen den Wintersportlern einen Strich durch die Rechnung. Wegen Schneemangel standen in manchen Skigebieten sogar die Lifte still. Andere hielten die Pisten mit Kunstschnee am Leben. Unsichere Wettersituationen könnten langfristig zu einem Problem werden. Auch Klimaschutz und Energiekrise spielen eine Rolle. Wir haben Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie noch Wintersport treiben.

Sabine Löblein aus Sulzbach (Stadt Aichach). Foto: Gerlinde Drexler

Sabine Löblein aus Aichach-Sulzbach: Als Kind habe ich Skifahren gelernt, und in meiner Jugend sind wir sogar nachts Ski gefahren. Das war cool. Da lag aber auch noch mehr Schnee. Inzwischen haben sich auch die Interessen geändert. Wir sind eher beim Wandern und laufen sehr viel, auch im Winter. Mal 30 Minuten, mal ein bis zwei Stunden. Mit dem Kunstschnee würde ich auch nicht mehr Ski fahren wollen. Das erscheint mir nicht so natürlich.

Michaela Trometer aus Ecknach (Stadt Aichach). Foto: Gerlinde Drexler

Michaela Trometer aus Aichach-Ecknach: Wintersport wäre schön, wenn es gehen würde. Wir waren kürzlich in Grasgehren. Da hatten wir einen Traumwintertag mit Sonne, Schnee und weißen Bäumen und sind spazieren gegangen. Wir sind zwar Skifahrer, aber ich bin schon lange nicht mehr alpin gefahren, sondern mache eher Langlauf. Um die Weihnachtszeit haben wir da im Urlaub trotz wenig Schnees gut fahren können.

Kathrin Bettermann aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Kathrin Bettermann aus Aichach: Wintersport ist nicht so mein Ding. Da bin ich eigentlich ein Gegner. Klimabedingt bin ich gegen neue Skigebiete und dagegen, Skikanonen aufzustellen. Ich bin der Meinung, es ist zu gefährlich geworden. Es fahren Leute Ski, die es überhaupt nicht können. Die Unfallgefahr steigt dadurch. Schon aus dem Grund will ich nicht mehr fahren. Und mit Skikanonen nachzuhelfen, finde ich verwerflich.

Kathrin Birndorfer aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Kathrin Birndorfer aus Aichach: Ich mag alle Sportarten, die man im Schnee machen kann. Leider gibt es zu wenig Schnee. Anfang Januar am Oberjoch war es ein Trauerspiel. Die Skipiste konnte mit Müh' und Not mit Kunstschnee am Leben erhalten werden. Alpin-Ski zu fahren wird sehr teuer. Der Tagespass kostet in den meisten großen Skigebieten um die 70 Euro. Bei Schneesicherheit und Energiepreisen wird Skifahren zum Luxus.