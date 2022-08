Umfrage in Aichach: Urlaub daheim oder in der Ferne?

Für viele ist die Sommerzeit auch Urlaubszeit. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt: Fahren Sie weg oder genießen Sie den Urlaub daheim?

Die Sommerferien sind für viele Menschen Urlaubszeit. Nach vielen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist heuer Reisen wieder möglich. Das schöne Wetter – der Grund, weshalb viele in den Süden fuhren – gibt es heuer vor der Haustüre. Auch kulturell ist hier derzeit viel geboten. Unter anderem, weil viele Veranstaltungen nachgeholt werden. Werden trotzdem die Koffer für den Urlaub gepackt oder bleiben Sie daheim? Das haben wir Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz.

Sabine Utz aus Griesbeckerzell (Stadt Aichach) fährt im Urlaub weg. Foto: Gerlinde Drexler

Sabine Utz aus Griesbeckerzell (Stadt Aichach): Wir fahren im Urlaub weg. Das haben wir schon länger gebucht. Unabhängig vom Wetter bei uns. Normalerweise fahren wir im Sommer eher nach Italien. Die Hitze macht mir nichts aus. Die vertrage ich gut. Gebadet haben wir bei dem schönen Wetter aber hier schon genug. Deshalb haben wir uns für ein Kontrastprogramm entschieden. Wir wollen heuer mal in den Norden Deutschlands fahren.

Lukas Salvermoser aus Tandern will einmal im Jahr weg von daheim sein. Foto: Gerlinde Drexler

Lukas Salvermoser aus Tandern (Landkreis Dachau): Ich fahre weg. Einmal im Jahr wollen wir einfach weg von daheim sein und etwas unternehmen. Auch bei so schönem Wetter, wie wir es heuer haben, ist das für uns kein Thema, daheimzubleiben. Heuer haben wir den Urlaub spontan gebucht, weil wir zuerst nicht wussten, wohin es gehen soll. Wir werden mit dem Wohnmobil drei Wochen lang eine Skandinavien-Rundfahrt machen. Da waren wir noch nie.

Antonia Huber aus Eisingersdorf fährt möglichst außerhalb der Ferien weg. Foto: Gerlinde Drexler

Antonia Huber aus Eisingersdorf (Markt Aindling): Ich war mit meinen Enkeln schon während der Pfingstferien im Urlaub. Wenn es geht, dann machen wir nicht in den Ferien Urlaub. Deshalb sind wir auch über die Sommerferien daheim. Das machen wir unabhängig vom Wetter immer so. Ich fahre dann viel mit dem Fahrrad, gehe zum Schwimmen oder ich liege einfach mit einem Buch unter dem Walnussbaum im Garten. Das ist so schön!

Helmut Ratzeck aus Aichach war viel mit dem Neun-Euro-Ticket unterwegs. Foto: Gerlinde Drexler

Helmut Ratzeck aus Aichach: Aus familiären Gründen mache ich heuer nicht so Urlaub wie geplant. Normalerweise würde ich nach Italien fahren und Ende September nach Kreta in Griechenland fliegen. Den Sommer über haben meine Frau und ich das Neun-Euro-Ticket intensiv genutzt und uns im Umkreis von 200 Kilometern alle Himmelsrichtungen angesehen. Wir waren zum Beispiel in Regensburg, in Herrsching oder am Tegernsee.