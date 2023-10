Umfrage in Aichach: Wahllokal oder Briefwahl - was bevorzugen Sie?

In Aichach haben jetzt schon fast 40 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahl-Unterlagen angefordert. Wir haben Menschen am Stadtplatz gefragt, wie sie wählen werden.

Bald ist Landtagswahl in Bayern. Wahlen stehen für Demokratie und Mitbestimmung und sind sowohl Bürgerrecht als auch Bürgerpflicht. Aber unabhängig von der Wahlentscheidung für eine Partei, steht zuerst die Frage an, wo und wie wählen? Klassisch im Wahllokal oder doch lieber Wahlunterlagen per Briefwahl von zu Hause ausfüllen? Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Stadtplatz gefragt, was sie bevorzugen.

Brigitte Schulte Foto: Alice Lauria

Brigitte Schulte, Aichach: Ich habe bisher immer im Wahllokal gewählt, das war immer so. Das hat vor allem praktische Gründe, ich war meistens zu den Wahlen hier. Das Wahllokal ist nicht weit weg und fußläufig gut erreichbar. Briefwahl stand bei mir noch nie zur Debatte. Ich finde die Wahlentscheidung dieses Jahr schwierig, aber die Grundrichtung hat sich nicht geändert.

Ulrike Schiele Foto: Alice Lauria

Ulrike Schiele, Aichach: Ich gehe wieder gerne ins Wahllokal, weil ich ganz klar weiß, was ich wähle und es sehr charmant finde ins Wahllokal zu gehen. Ich habe einmal Briefwahl beantragt als ich im Urlaub war. Ich gehe immer wählen, ich finde das gehört dazu. Jetzt steht meine Wahlentscheidung fest, aber dieses Jahr habe ich auch länger überlegt als in anderen Jahren.

Kathrin Birndorfer Foto: Alice Lauria

Kathrin Birndorfer, Aichach: Briefwahl, weil ich nicht da bin, aber auch weil es bequemer ist. Früher bin ich eigentlich immer ins Wahllokal gegangen, mache aber mittlerweile lieber Briefwahl. Zu Hause kann man sich alles in Ruhe ansehen. Außerdem sind die Wahlkabinen zu eng und die Wahlzettel sind zu groß. Dieses Jahr fällt mir die Entscheidung, was ich wähle, eher schwer.

Christian Teuber Foto: Alice Lauria

Christian Teuber, Derching: Ich wähle normalerweise immer im Wahllokal, aber meine Frau möchte lieber Briefwahl machen. Am liebsten gehe ich immer schon so früh wie möglich morgens ins Wahllokal. Ich weiß allerdings noch nicht ganz siche,r ob ich da sein werde, dann müsste ich noch kurzfristig den Briefwahl-Zettel abgeben. Meine Wahlentscheidung steht schon lange fest.

Lesen Sie dazu auch