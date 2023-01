Umfrage in Aichach: Wann greifen Sie noch zu Stift und Papier?

Handy, PC und Co sorgen dafür, dass die Handschrift aus dem Alltag verschwindet. Doch ganz ohne geht es nicht, sagen Passanten und Passantinnen am Stadtplatz.

Statt eine Nachricht auf dem Küchentisch zu hinterlassen, wird sie heute oft per Handy verschickt. Briefe landen inzwischen eher als virtuelle Post im E-Mail-Briefkasten. Stift und Papier spielen im Alltag nicht mehr so die Rolle wie früher. Die Handschrift verschwindet aus dem Alltag. Am Welttag der Handschrift am 23. Januar wird daran erinnert, dass mit der Hand schreiben wichtig ist. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie noch mit der Hand schreiben.

Michaela Menzinger aus Aichach-Ecknach Foto: Gerlinde Drexler

Michaela Menzinger aus Aichach-Ecknach: Den Einkaufszettel schreibe ich auf jeden Fall noch mit der Hand. Und manchmal sogar einen Brief. Es ist schön, wenn man selbst statt der digitalen Post mal einen Brief bekommt. Das geht leider verloren in der digitalen Welt. Es muss ja nicht immer unbedingt ein Anlass sein, um zu schreiben. Wenn ich eine Karte mit einem schönen Spruch sehe, verschicke ich die und löse damit freudige Reaktionen aus.

Wolfgang Kraemer aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Wolfgang Kraemer aus Aichach: Meine Notizen schreibe ich noch mit der Hand. Bei mir halten sich digitales und handschriftliches Schreiben in etwa die Waage. Persönliche Sachen wie Briefe oder Geburtstagskarten schreibe ich von Hand, anderes wieder per E-Mail. Handgeschriebenes kann man sich besser merken. Das hat schon in der Schulzeit beim Spickzettelschreiben funktioniert. Das hatte man dann ganz anders verinnerlicht.

Hans-Peter Port aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hans-Peter Port aus Aichach: Der Einkaufszettel wird von Hand geschrieben. Alles andere mache ich mit dem Computer. Meiner Meinung nach habe ich keine schöne Handschrift, sondern eher eine Doktorschrift. Und im Computer gibt es heute so schöne Schriften. Das drucke ich dann aus und lege es in die Karte. Die Zeit der Liebesbriefe ist vorbei. Obwohl man das heute auch eher per WhatsApp macht, was ich so mitbekomme.

Susanne Pfundmair aus München Foto: Gerlinde Drexler

Susanne Pfundmair aus München: Geburtstagskarten schreibe ich mit der Hand. Seit Corona habe ich den Eindruck, dass es generell wieder mehr persönliche Post gibt. Mir ist aufgefallen, dass ich viele schöne Karten bekommen und auch verschickt habe. Das habe ich auch beibehalten. Über Handschriftliches freue ich mich heuer mehr als vor ein paar Jahren, als ich jünger war. Ich wertschätze, dass sich jemand mehr Zeit genommen hat.